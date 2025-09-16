Bomba: Martín Demichelis es el principal candidato para dirigir a un histórico de Europa

Martín Demichelis es el principal candidato para asumir en un club de Alemania.

Luego de su paso por México, Martín Demichelis tiene grandes chances de volver a dirigir. El entrenador podría volver a Europa para hacerse cargo de un histórico club, con el que ya comenzó las negociaciones.

Justamente, este nuevo desafío podría darse en un lugar que conoce a la perfección: Alemania. El ex River está libre luego de su salida de Monterrey y en las últimas horas se transformó en una opción real de un club del Viejo Continente.

Desde los medios alemanes lo posicionan como uno de los principales candidatos para hacerse cargo del plantel profesional del Borussia Monchengladbach, de mal comienzo de temporada.

El equipo alemán marcha en zona de promoción luego de un arranque complicado en la Bundesliga, donde solo consiguió un punto sobre nueve posibles.

Por este motivo, el Monchengladbach interrumpió el ciclo de Gerardo Seoane y busca a Martín Demichelis, que ya estuvo en la reserva de Bayern Múnich, club en el que además dejó su huella como futbolista.

La carrera de Martín Demichelis como entrenador

Luego de abandonar la reserva del gigante teutón, el entrenador argentino regresó al país para dirigir a River, donde ganó tres títulos. Ahora, busca revancha luego de su salida de Monterrey antes del Mundial de Clubes.