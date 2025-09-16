Los cinco nombres que analiza Marcelo Gallardo para reemplazar a Galoppo en River

En la antesala de un duelo clave ante Palmeiras en el Monumental, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo deberá definir quién será el reemplazante de Giuliano Galoppo, quien está suspendido por haber sido expulsado ante Libertad.

El principal candidato es Kevin Castaño. El colombiano viene de jugar el segundo tiempo en el triunfo por 2-1 el último sábado contra Estudiantes, para tener rodaje de cara al cruce de los cuartos de copa. Cabe remarcar que el ex Krasnodar tiene características similares al ex Banfield, ya que puede generar juego y marcar a la vez en el Millonario.

Si bien viene de perder terreno en la consideración del entrenador, nunca dejó de sumar minutos y ahora tendrá una nueva chance de ganarse un lugar en un partido clave.

En caso de que no sea Castaño, otra opción es Juan Portillo. El ex Talleres le sumaría más recuperación y combate en el mediocampo, ya que podría pararse como número cinco junto a Enzo Pérez y detrás de ellos, una línea de cinco con Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Lautaro Rivero como zagueros. Aunque esta parece ser una postura muy defensiva para un partido de local.

Las otras opciones para el mediocampo de River que baraja Gallardo

Si el Muñeco decide imprimirle un perfil más ofensivo al once que plantará este miércoles, tiene varios nombres para elegir. Uno de ellos es Matías Galarza, quien viene de marcar un golazo en la selección de Paraguay en la última fecha FIFA y jugó el complemento en el triunfo en La Plata.

Otra alternativa que baraja es su favorito: Juanfer Quintero. El colombiano de 32 años le daría jerarquía y garantiza un abanico de posibilidades en ofensiva. Aunque su falta de esfuerzo en la recuperación le resta puntos.

Por último, aparece el nombre de Santiago Lencina. El volante 19 años fue tenido en cuenta en reiteradas ocasiones por Gallardo en lo que va del semestre y respondió con tres tantos y buenas actuaciones.

Lo cierto es que más allá de que Castaño pique en punta para volver a la titularidad, se sabe que al Muñeco le gusta sorprender al rival en este tipo de compromisos, por lo que no hay que descartar ninguna posibilidad.