La alarmante estadística que preocupa a Miguel Russo en Boca por el Torneo Clausura

Boca parecía que se quedaba con el triunfo ante Central Córdoba en la Bombonera, donde tuvo un primer tiempo en el que registró 15 remates, una cifra que no alcanzaba en el torneo local desde 2021, cuando tuvo 16 disparos ante Aldosivi en Mar del Plata. Sin embargo, este dominio no se tradujo en el resultado y terminó en un 2-2 con gusto a derrota.

El gol de Rodrigo Battaglia, de pelota parada, fue la única chance que concretó en medio de una gran tanda de intentos desperdiciados. Un contexto similar se dio en el Mundial de Clubes, cuando registró 20 remates en el empate 1-1 ante Auckland City.

La superioridad del Xeneize en el inicio no se pudo trasladar al resultado. Pese a que era un escenario ideal para hacerse fuerte de local y golear, el equipo de Miguel Russo careció de efectividad en el arco rival.

Justamente, Milton Giménez y Miguel Merentiel fueron protagonistas en este aspecto. El ex Banfield desperdició varias chances, mientras que el uruguayo, pese a que marcó el segundo tanto, también erró varias veces ante Alan Aguerre.

La falta de efectividad: un problema para el Boca de Miguel Russo

El contraste con el paso de los minutos fue demoledor. Pasada la hora de juego, Boca generó solo tres chances creadas, seis remates y solo dos tiros al arco. Esa caída estuvo relacionada con la falta de variantes y el descuento de José Florentín, que empezó a caldear el clima en La Bombonera.

En definitiva, el conjunto azul y oro cerró una noche para preocuparse el domingo pasado. Registró 24 remates, 63% de posesión y 12 tiros de esquina, aunque el 2-2 dejó en claro que el dominio no se traduce en efictividad.