Chiqui Tapia: «A algunos no les gusta mi forma de ser»

Chiqui Tapia, después de la consagración de la selección argentina como campeón en el Mundial de Qatar, lideró la asamblea que se realizó en la AFA. Gentileza.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, apuntó contra los que no les gusta “su forma de ser” en la asamblea ordinaria de la entidad y le agradeció a los que apoyaron después de la derrota contra Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar.

“Desde el primer día que me tocó asumir, en el comité eEjecutivo, no solamente teníamos el compromiso de refundar el fútbol argentino sino de hacerlo con la AFA. Veníamos del 38 a 38, de elecciones suspendidas por personas que no nos querían y de eso hay todavía. A algunos les molesta la forma de ser de uno, no querían tampoco que se normalice el fútbol”, afirmó Tapia.

“Tenemos una gran oportunidad de poder seguir haciendo los cambios necesarios para nuestro fútbol y les agradezco porque en los momentos complicados, como en el inicio con Arabia Saudita, estuvieron presentes, y para los que pensaron que el barco puede tener un traspié, les comento que los necesitamos para armar el proyecto”, detalló.

Chiqui Tapia aseguró que la comisión normalizadora encabezada por el empresario Armando Pérez, quien asumió las riendas del fútbol entre 2016 y 2017, fue “lo peor que le pudo pasar al fútbol argentino”. “Veníamos de momentos donde los clubes cobraban a 90 días, donde se desfinanciaban, donde los torneos no arrancaban por deudas, donde no había previsibilidad en nuestros torneos”, recordó el jefe de la AFA.

Chiqui Tapia en la asamblea de la AFA le agradeció a los dirigentes de los clubes que forman a los jugadores de todas las selecciones. Gentileza.

“Nos tocó pasar la pandemia y todas las actividades se sostuvieron con el cobro de los derechos de TV y ayudas extraordinarias”, destacó Tapia, quien se emocionó al mencionar a “todos los que hicieron posible” el sueño de ser campeón mundial nuevamente luego de 36 años. “La unión y la convicción de querer lo mismo nos dio la posibilidad de conseguir los objetivos. Les quiero agradecer a los dirigentes porque son los clubes que forman a nuestros jugadores de todas las selecciones”, concluyó.