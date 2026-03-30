Cipolletti hizo sentir la localía: un triunfo parecido a los del año pasado

Cipolletti hizo valer su localía en su debut en La Visera de Cemento por el Federal A, en una actuación que recordó a las mejores de la temporada pasada. Fue 3 a 0 ante San Martín de Mendoza en una victoria contundente.

El Albinegro dio vuelta la mala imagen de la primera fecha donde cayó 3 a 1 con Atenas de Río Cuarto. El equipo de Fabián Enríquez mostró el mismo sello que el del Chango Cravero, con mucha intensidad y vocación ofensiva desde el comienzo. En su presentación como cabeza del cuerpo técnico, el equipo le respondió en un arranque de ciclo auspicioso.

«Ganamos bien, hicimos lo que trabajamos en la semana. Es un torneo muy parejo y es clave hacerse fuerte en casa», destacó Maximiliano López, autor del 1 a 0, en diálogo con Río Negro.

«Sabíamos que teníamos que ser un equipo intenso, que no podíamos regalar nada y que ellos sientan nuestra localía», destacó Nicolás Peralta, que anotó el 2 a 0 de cabeza.

«Volvimos con calentura de Córdoba porque dejamos una imagen que no es la que queríamos, por suerte pudimos revertilo», aseguró por su parte Federico Acevedo.

El delantero de 22 años fue clave en la jugada del primer gol y justificó su titularidad. Se tiró a barrer, ganó la posición y eludió al arquero. Se la sacaron en la línea pero Maxi López llegó para convertir. «La peleé hasta el final, tenía que entrar como sea, por suerte la pudo empujar Maxi», repasó.

Sobre esa jugada, López comentó: «Entró a los ponchazos pero por suerte se medio y entró. El primer gol siempre es importante, hizo que ellos dejaran más espacios y los aprovechamos».

El zurdo fue suplente pero saltó a la cancha a los 11 minutos por la lesión de Gonzalo Lucero. «Una lástima que tuviera que salir Gonza, pero uno tiene que estar preparado para todo», expresó al respecto.

Sobre el cabezazo para el 2 a 0, Peralta afirmó: «Sabía que Trejo iba a desbordar, siempre pensé en cabecear al arco, tuve la suerte que entró con el desvío».

La intensidad fue el aspecto que más destacaron los jugadores dentro de las claves del triunfo ante el equipo mendocino. «Sabíamos que teníamos que salir con intensidad desde el minuto cero», dijo Acevedo.

«Se acumuló todo, la noticia del Chango nos pegó. Sabíamos que no éramos lo que mostramos ese día», aseguró Peralta sobre el fallido debut con Atenas.

El próximo partido de Cipolletti por la fecha 3 del Federal A será el domingo contra Huracán Las Heras. En la siguiente volverá a jugar como local contra Costa Brava de General Pico en busca de otra alegría ante su gente.