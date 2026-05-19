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Préstamos de Banco Nación para jubilados y pensionados en mayo 2026: estos son los montos disponibles

Se trata de los Adelanto de Haberes y Nación Previsional del BNA. Conocé cómo gestionarlo.

Redacción

Por Redacción

Préstamos para jubilados y pensionados. Foto: Archivo.

Préstamos para jubilados y pensionados. Foto: Archivo.

El Banco Nación (BNA) ofrece dos opciones de préstamos personales destinados para jubilados y pensionados. Uno de ellos es el adelanto de haberes, que es de libre destino. Otro es Nación Previsional.

Estos son los montos nínimos y máximos en mayo 2026.

«Adelanto de haberes» para jubilados: montos mínimos y máximos

El «Adelanto de haberes» está diseñado exclusivamente para jubilados que perciban sus haberes previsionales a través de BNA.

Especificaron los valores:

  • Monto mínimo: $50.000.
    Monto máximo: $1.000.000.

Señalaron que es una única cuota que se cancelará automáticamente al momento de recibir la primera acreditación posterior a su utilización.

Préstamo Nación Previsional BNA para jubilados: los montos

Desde la entidad bancaria detallaron que el monto mínimo y máximo del préstamo Nación Previsional BNA será:

  • Aquel que surja de una afectación de ingresos en que la cuota no supere el 35% de los haberes netos, en múltiplos de $100, encuadrados dentro de los siguientes valores:
  • Para plazos hasta 72 meses: monto máximo de $50.000.000.
  • En todos los casos, el monto mínimo será de $100.000.

Cómo obtener tu préstamo preaprobado desde BNA

  1. Ingresá en Tu Banco.
  2. Elegí la opción Préstamos, luego pulsá en +.
  3. Seleccioná el préstamo de tu preferencia e indicá importe, destino y cuotas.
  4. Validá datos y estará disponible el préstamo.


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El Banco Nación (BNA) ofrece dos opciones de préstamos personales destinados para jubilados y pensionados. Uno de ellos es el adelanto de haberes, que es de libre destino. Otro es Nación Previsional.

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