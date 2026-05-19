Préstamos de Banco Nación para jubilados y pensionados en mayo 2026: estos son los montos disponibles
Se trata de los Adelanto de Haberes y Nación Previsional del BNA. Conocé cómo gestionarlo.
El Banco Nación (BNA) ofrece dos opciones de préstamos personales destinados para jubilados y pensionados. Uno de ellos es el adelanto de haberes, que es de libre destino. Otro es Nación Previsional.
Estos son los montos nínimos y máximos en mayo 2026.
«Adelanto de haberes» para jubilados: montos mínimos y máximos
El «Adelanto de haberes» está diseñado exclusivamente para jubilados que perciban sus haberes previsionales a través de BNA.
Especificaron los valores:
- Monto mínimo: $50.000.
Monto máximo: $1.000.000.
Señalaron que es una única cuota que se cancelará automáticamente al momento de recibir la primera acreditación posterior a su utilización.
Préstamo Nación Previsional BNA para jubilados: los montos
Desde la entidad bancaria detallaron que el monto mínimo y máximo del préstamo Nación Previsional BNA será:
- Aquel que surja de una afectación de ingresos en que la cuota no supere el 35% de los haberes netos, en múltiplos de $100, encuadrados dentro de los siguientes valores:
- Para plazos hasta 72 meses: monto máximo de $50.000.000.
- En todos los casos, el monto mínimo será de $100.000.
Cómo obtener tu préstamo preaprobado desde BNA
- Ingresá en Tu Banco.
- Elegí la opción Préstamos, luego pulsá en +.
- Seleccioná el préstamo de tu preferencia e indicá importe, destino y cuotas.
- Validá datos y estará disponible el préstamo.
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