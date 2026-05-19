La Justicia pidió detalles de una licitación por $700 millones vinculada a Karina Milei

La Justicia puso en la mira una licitación millonaria que estaría vinculada a la secretaria presidencial, Karina Milei. El fiscal federal, Ramiro González, solicitó el trámite completo del proceso que tendría un monto por 700 millones pesos para concretar trabajos de mantenimiento y riego en Casa Rosada y la quinta de Olivos.

La solicitud del informe completo se realizó con el fin de resolver si se imputa o se abre una investigación penal contra la funcionaria.

La licitación que impulsó Karina Milei

La información fue revelada por Clarín y de acuerdo a lo establecido, el fiscal le solicitó la medida al juez federal Sebastián Ramos. Una vez que la información llegue a los tribunales de Comodoro Py, González determinará si existen motivos para abrir una causa penal.

La investigación surge a partir de una denuncia que presentó la semana pasada la diputada Marcela Pagano, del bloque Coherencia y ex integrante de La Libertad Avanza. Pagano se distanció del presidente Javier Milei y presentó varias denuncias penales contra el Gobierno. Fue ella quien denunció al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la causa por enriquecimiento ilícito y a su hermano, Francisco Adorni.

La diputada nacional denunció tanto a Karina Milei como a quienes pudieran tener responsabilidad en los hechos por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En esta oportunidad lo hizo por una licitación que Karina Milei firmó como secretaria General de la Presidencia para el «mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y Casa de Gobierno» por $700 millones.

Lo que plantea la funcionaria es que a la licitación se presentaron dos empresas, «La Mantovana de Servicios Generales SA» y «Grub SA», las cuales formaría parte de una misma firma, el «Grupo Buena Vista SA» por lo tanto no hubo competencia.

La denuncia cita un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que en septiembre de 2024 advirtió que las empresas eran del mismo dueño y por lo tanto no había competencia, pero cerró las actuaciones por considerar que no había irregularidades administrativas.

Pagano sostuvo: «La Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a cargo de la Sra. Karina Milei, en tanto autoridad convocante del procedimiento licitatorio aquí denunciado, tenía -y tiene- la obligación legal de verificar la independencia económica y la efectiva concurrencia competitiva de los oferentes admitidos al certamen». A su vez habló de «una ficción licitatoria destinada a aparentar competencia donde no la hay, con la previsible consecuencia de afectar el precio final y, por ende, el patrimonio del Estado Nacional».

La causa está a cargo del juez federal Ramos que le solicitó al fiscal González que dictamine si la causa se debe abrir y en este sentido, el fiscal consideró que previo a eso se debe contar con toda la documentación de la licitación: «Dado que se desconoce el estado actual de la licitación cuestionada, previo a analizar la procedencia del impulso de la acción penal, se considera necesario requerir información vinculada al trámite del procedimiento licitatorio y al estado actual del mismo».

Con información de Clarín