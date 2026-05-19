Dólar hoy: ¿a cuánto cotiza el dólar oficial y los financieros este martes 19 de mayo 2026?

Dólar hoy y Riesgo País: a cuánto cotiza el dólar oficial y los financieros este martes 19 de mayo 2026.-

Dólar hoy: ¿a cuánto cotiza el dólar oficial este martes 19 de mayo 2026? En el comienzo de la segunda rueda bursátil de esta semana, la plaza financiera argentina opera con señales de estabilidad y un monitoreo exhaustivo sobre la liquidez del sistema.

Según los datos del Banco Central (BCRA), la política de microajustes diarios se mantiene sin alteraciones, buscando equilibrar el flujo de divisas frente a la demanda estacional. El comportamiento del dólar oficial continúa actuando como el ancla de referencia para el comercio exterior, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL reflejan una brecha técnica acotada en un clima de cautela inversora.

Dólar hoy: cotización del dólar oficial este martes 19 de mayo 2026

En la apertura de este martes 19 de mayo 2026, el dólar oficial cotizaba en Banco Nación a:

$1.370 para la compra.

$1.420 para la venta.

Dólar oficial hoy: las pizarras de los bancos este martes 19 de mayo 2026

En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante del Banco Central. En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1360 1410 Banco Nación 1370 1420 Banco ICBC 1365 1415 Banco BBVA 1370 1420 Banco Supervielle 1374 1424 Banco Ciudad de Bs As 1360 1420 Banco Patagonia 1365 1415 Banco Hipotecario 1375 1415 Banco Santander 1370 1420 Banco Credicoop 1370 1420 Banco Macro 1360 1420 Banco Piano 1370 1425 Banco BPN 1360 1430

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: martes 19 de mayo 2026

El dólar oficial inicia la jornada en el Banco Nación (BNA) a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta. Este ajuste marginal, en sintonía con la estrategia de la autoridad monetaria, busca preservar la competitividad de la moneda local en el mercado mayorista.

Por su parte, el dólar tarjeta, que incluye los recargos impositivos correspondientes para consumos y suscripciones en el exterior, se posiciona en los:

$1.846.

Según los informes diarios de transparencia del BNA, esta cotización del dólar oficial minorista sigue ofreciendo previsibilidad para las transacciones domésticas.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: martes 19 de mayo 2026

En el ámbito de las operaciones bursátiles, el dólar MEP o dólar bolsa cotiza esta mañana a:

$1.430, operando con una dinámica de bajo volumen que confirma la ausencia de presiones devaluatorias inmediatas.

En paralelo, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:

$1.485, manteniéndose como el principal termómetro para el movimiento de activos corporativos internacionales.

La paridad observada tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL durante este martes es atribuida por especialistas a la solidez de las reservas líquidas y a la vigencia de tasas de interés que incentivan el ahorro en pesos.

El Riesgo País y su relación con el dólar oficial y financieros: martes 19 de mayo 2026

Un indicador determinante para el clima de negocios es el Riesgo País, que en la apertura de hoy se ubica en torno a los 542 puntos básicos.

Este nivel de estabilidad en la percepción del riesgo soberano influye directamente en la calma del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL, reduciendo la volatilidad en el mercado informal o dólar blue, que abre a:

$1.400 para la compra.

$1.420 para la venta.

Al igual que en las jornadas previas, la convergencia entre los distintos tipos de cambio sugiere un escenario de mayor previsibilidad macroeconómica para el cierre de la quincena.