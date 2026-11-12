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Federal A: con un penal polémico en contra y un golazo de Stancato, Olimpo empató con Kimberley

Olimpo sumó un valioso empate ante Kimberley en Mar del Plata en el partido que cerró la fase de ida de cuartos de final de la reválida del Federal A.

Redacción

Por Redacción

Marcos Liuzzi cobró un polémico penal para Kimberley contra Olimpo. (Foto: Captura LPF Play)

Marcos Liuzzi cobró un polémico penal para Kimberley contra Olimpo. (Foto: Captura LPF Play)

En un partido con polémicas, Olimpo empató 1 a 1 contra Kimberley en Mar del Plata y quedó bien parado para clasificar a semifinales en la reválida del Federal A.

El partido cerró la fase de ida de cuartos de final en un día atípico debido a los feriados por la visita del Papa León XIV. La vuelta en el Roberto Carminatti será el martes.

Como los bahienses tienen ventaja deportiva, pasarán de ronda si ganan o empatan. Los marplatenses quedaron obligados a ganar como visitantes para seguir en carrera.

Kimberley abrió el marcador en el primer tiempo con un polémico penal que cobró el árbitro Marcos Liuzzi. El juez sancionó un agarrón de Néstor Moiraghi a Juan Santillán que Leonardo Vázquez convirtió en gol.

El defensor lo tomó levemente del brazo en un contacto casi imperceptible que dejó muchas dudas. Además, Liuzzi perjudicó a Olimpo con varias faltas y amonestaciones.

El aurinegro lo igualó en el complemento con un golazo de Agustín Stancato. El volante central, que jugó el año pasado en Cipolletti, sacó un tremendo derechazo de media distancia.

La vuelta en Bahía Blanca será el martes a las 20:15 con el arbitraje de Leandro Sosa Abrile. Los otros tres cruces de cuartos se definirán el domingo: Cipolletti (1) – Juventud Antoniana (0), Gimnasia de Chivilcoy (0) – Douglas Haig (1) y Alvarado (0) – Sarmiento de La Banda (1).


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En un partido con polémicas, Olimpo empató 1 a 1 contra Kimberley en Mar del Plata y quedó bien parado para clasificar a semifinales en la reválida del Federal A.

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