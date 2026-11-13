Multa millonaria a Meta en Brasil: deberá pagar US$1,3 millones por un presunto trato desigual a Lula y Flávio Bolsonaro

La Justicia brasileña sancionó a la compañía de Mark Zuckerberg con una multa de 7,5 millones de reales, equivalentes a unos US$1,3 millones, tras una denuncia por supuestas diferencias en el tratamiento de contenidos políticos durante la campaña electoral.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los magistrados del Tribunal Superior Electoral (TSE), a partir de una presentación del equipo de campaña de Luiz Inácio Lula da Silva. Los denunciantes sostuvieron que Meta, empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, había restringido el alcance de las publicaciones favorables al entonces candidato y actual presidente.

Durante el proceso, el abogado Angelo Longo Ferraro enumeró una serie de irregularidades que, según la denuncia, habría cometido la compañía. Entre ellas mencionó la publicación de anuncios financiados con fondos del extranjero, la difusión de publicidad negativa mediante inteligencia artificial y la eliminación de recomendaciones de contenidos favorables a Lula.

Qué respondió Meta ante la Justicia brasileña

La empresa rechazó haber intentado influir en el resultado de las elecciones y aseguró que aplica las mismas reglas a todos los candidatos y partidos, en cumplimiento de la legislación electoral brasileña.

Además, atribuyó las diferencias en el alcance de las publicaciones a factores como la frecuencia de los posteos y las estrategias digitales utilizadas por cada espacio político.