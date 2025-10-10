Cipolletti va por un triunfo y la clasificación ante Kimberley en La Visera por el Federal A

Para seguir en carrera en el Federal A, Cipolletti está obligado a ganar este sábado a la tarde en La Visera de Cemento. Desde las 15:30, el Albinegro recibe a Kimberley luego de perder 1 a 0 la ida en Mar del Plata. El árbitro será el bahiense Juan Ignacio Nebbietti.

Cipo tiene ventaja deportiva en esta serie que es la primera de los playoffs por el segundo ascenso. De esa manera, un triunfo por la mínima le alcanza para pasar a la siguiente fase. Si pierde o empata, cerrará su participación en el torneo.

Para este encuentro, el Chango Cravero no podrá contar con Lucas Mellado, expulsado en la ida en Mar del Plata. Su lugar lo ocuparía Matías Páez.

El Albinegro tuvo una primera fase excepcional donde terminó primero de su grupo pero no pudo sostener el nivel en la zona campeonato y quedó anteúltimo.

Su última victoria fue justamente ante Kimberley hace dos meses. No gana hace 7 partidos y en ese lapso solo convirtió un gol, un aspecto que explica este momento del equipo.

Deportivo Rincón y Sol de Mayo jugarán sus partidos de vuelta el domingo. El León (0) recibe a Sportivo Las Parejas (2) a las 11 y el Albiceleste (2) visita a las 15 a San Martín (1) en Formosa.