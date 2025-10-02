Cipolletti visita a Kimberley en su vuelta al ruedo por el Federal A

A casi tres semanas de su último partido, Cipolletti volverá a jugar este viernes contra Kimberley en Mar del Plata en el arranque de los playoffs por el segundo ascenso del Federal A.

Será desde las 15:30 con el arbitraje del mendocino Jorge Etem. El duelo de vuelta será el domingo 12 de octubre en La Visera de Cemento.

Después de una gran primera fase donde terminó primero en su grupo, el Albinegro no pudo repetir en la Zona Campeonato y quedó anteúltimo, lo que lo privó de pelear por el primer ascenso y lo hizo bajar a esta instancia.

Kimberley corrió la misma suerte y finalizó último, con un punto menos que Cipo. Por esa razón, el equipo del Chango Cravero tendrá ventaja deportiva en esta llave.

Eso significa que si el global termina empatado, los rionegrinos avanzarán a la siguiente fase. Cinco series mano a mano separan a esta nueva ronda del ascenso a la Primera Nacional. La localía en el cruce de vuelta y la ventaja deportiva en cada serie se determinará por la posición en la segunda fase.

Si pasa, el Albinegro tendrá ese beneficio contra cualquiera de los equipos que jugó la Reválida y no lo tendrá contra los que fueron mejores en la Zona Campeonato.

Cipo anunció esta semana la desvinculación del capitán Yair Marín, por cuestiones personales. Sin él, la dupla de centrales estará compuesta por Yago Piro y Jeremías Langa.

Los antecedentes

Los dirigidos por Cravero ya jugaron tres veces contra Kimberley en este campeonato. Los marplatenses fueron duros rivales en la primera fase donde se quedaron con los dos enfrentamientos. Fueron los primeros en ganarle este año en La Visera.

En la segunda ronda, Cipo se impuso 3 a 1 en el único partido que ganó de esa fase. A este encuentro llega con cinco partidos sin triunfos. Después de la frustración en la Zona Campeonato, Cipolletti buscará renovar la ilusión y llegar lejos en este nuevo objetivo.