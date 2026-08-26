¡Pésimas noticias para Boca! Tomás Aranda se fracturó el peroné y será baja por tiempo indeterminado

Malas noticias para Boca Juniors. El juvenil Tomás Aranda sufrió la fractura de peroné y será baja por unos cuantos meses del plantel Xeneize que dirige Rodolfo Arruabarrena; una baja sensible de cara a la continuidad en la Copa Sudamericana y el torneo local.

El futbolista de 19 años, una de las grandes promesas del actual plantel, se lesionó en la práctica de esta mañana, debiendo abandonar la misma y someterse rápidamente a estudios médicos. Los mismos indicaron la peor noticia: fractura de peroné y necesidad de intervención quirúrgica.

Se cree que la recuperación rondaría entre los 4 y 6 meses, dejándolo afuera de las canchas hasta 2027; un duro golpe para el equipo que comanda el Vasco, que, si bien recupera algunos nombres claves para el partido del viernes ante Lanús, no deja de padecer con las lesiones en las últimas semanas.

Según contaron los medios especializados que cubren las prácticas del Xeneize en Ezeiza, Aranda hizo un cambio de dirección y el botín le quedó clavado en el césped, generando de inmediato dolor y la lamentable lesión, que prácticamente lo deja fuera del resto de la temporada.

El cuerpo médico de Boca indicó que el juvenil deberá ser sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días. Los plazos de recuperación superarían los tres meses, incluso podría llegar a cinco.

Aranda había ganado consideración importante en el último tiempo, convirtiéndose en una figura clave en la ofensiva del club de la Rivera. El delantero de 19 años irrumpió en el final del ciclo Úbeda, pero con la llegada de Arruabarrena se transformó en titular indiscutido y portador de la «10».

Ante este panorama, en Boca, que días atrás sufrió también la baja por desgarro de Ayrton Costa (sufrió un desagarro isquiotibial en el partido ante Racing), deberán definir su reemplazo y qué medida táctica tomar para el devenir deportivo de la institución.