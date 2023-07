Con River-Talleres y Boca-Barracas como destacados, está el programa de los 16vos de la Copa Argentina

River-Talleres, el miércoles 19 de julio, y Boca-Talleres, el jueves 20, serán los duelos destacados de los 16vos de final de la Copa Argentina de fútbol, que tiene su calendario confirmado para esta etapa de la competencia. La fase se extenderá hasta el 15 de agosto y 21 de los 32 equipos son de la Liga Profesional. Además hay 7 de la Primera Nacional, dos de la Primera C, uno de la D y el restante, Villa Mitre de Bahía Blanca, del Federal A.

Sin dudas el más atractivo de los partidos será entre River y Talleres, líder y escolta de la LPF, que se verán las caras el 19. Ese mismo día Racing se medirá con San Martín de Tucumán. Para el 20 quedó el Xeneize y otros dos encuentros que prometen, entre equipos de primera división son San Lorenzo-Platense, el miércoles 26, e Independiente-Central Córdoba, el 15 de agosto.

River y Talleres, líder y escolta de la Liga, se medirán en la Copa.

Todo el programa de los 16vos de final de la Copa Argentina

Miércoles 19 de julio

Racing vs. San Martín de Tucumán

Defensa y Justicia vs. Centro Español

River vs. Talleres

Jueves 20 de julio

Vélez vs. San Martín de San Juan

Godoy Cruz vs. Villa Mitre Bahía Blanca

Boca vs. Barracas Central

Martes 25 de julio

Estudiantes vs. All Boys

Miércoles 26 de julio

San Lorenzo vs. Platense

Patronato vs. Argentinos

Almagro vs. Excursionistas

Miércoles 2 de agosto

Colón vs. Lanús

Rosario Central vs. Chaco For Ever

Jueves 3 de agosto

Belgrano vs. Claypole

Banfield vs. Estudiantes RC

Miércoles 9 de agosto

Huracán vs. Instituto

Miércoles 15 de agosto

Independiente vs. Central Córdoba