Futbol Deportes

Confirmado: Jorge Almirón es el nuevo entrenador de Rosario Central

Después de la salida de Ariel Holan, Rosario Central confirmó a Jorge Almirón como entrenador para el 2026.

Jorge Almirón dirigirá a Rosario Central en reemplazo de Ariel Holan.

Después de la sorpresiva salida de Ariel Holan, Rosario Central se movió rápido y confirmó a Jorge Almirón como nuevo entrenador de cara a la temporada 2026.

El Canalla le dio la bienvenida en las redes sociales del club y el flamante DT firmará un contrato hasta diciembre del próximo año.

El técnico de 54 años tuvo un último paso por Colo Colo de Chile al que dirigió desde enero del 2024 hasta agosto del 2025.

Este será el séptimo club argentino para Almirón. Ya estuvo en Defensa y Justicia, Godoy Cruz, Lanús, Independiente, San Lorenzo y Boca.

Ganó cinco títulos locales, tres con Lanús y dos con Colo Colo. Además, fue finalista de la Copa Libertadores 2017 con el Granate de la 2023 con Boca.

De la mano de Ángel Di María, Central tendrá un año exigente en el que volverá a jugar la Copa Libertadores después de ser reconocido como campeón argentino por ganar la tabla anual.


Temas

Jorge Almirón

Rosario Central

