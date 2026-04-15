Deportivo Rincón – Cipolletti se juega sin visitantes: la explicación del club neuquino

Deportivo Rincón recibe a Cipolletti el sábado a las 16. (Foto: Prensa Deportivo Rincón)

El próximo sábado a las 16 horas, Deportivo Rincón recibirá a Cipolletti por la quinta fecha del Federal A y se confirmó que no se permitirá el ingreso de público visitante.

El encuentro se jugará en la renovada cancha camping Elías Moisés Gómez al que el equipo neuquino volvió hace dos semanas en su debut como local en el torneo.

El club informó que «por orden de la Policía y para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo Federal del Fútbol, no estará permitido el ingreso de hinchada visitante».

La decisión no es una novedad ya que la disposición vigente es que los partidos del Federal A se jueguen sin público visitante.

De todas formas, Rincón sacó el comunicado ya que el año pasado viajó un grupo de hinchas a Cipolletti a pesar de la prohibición.

«Se realizarán controles de seguridad en San Patricio del Chañar, Añelo y accesos a Rincón de los Sauces, solicitando identificación a las personas que circulen por esas zonas y en el ingreso al estadio», aclararon.

«Se solicita la colaboración para llevar adelante una jornada de futbol profesional con respeto», concluyeron en la publicación.