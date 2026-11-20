Deportivo Roca y Atlético Regina definirán al campeón del torneo Clausura de la Liga Deportiva Confluencia en la cancha de Unión de Allen. El encuentro iniciará a las 16 y contará con un importante operativo de seguridad.

El partido desempate entre el Naranja y el Albo se disputará el lunes 23 de noviembre, a las 16, en la cancha del Mago allense, elegida como sede neutral. La fecha fue establecida por tratarse de un día feriado. El árbitro principal será el cordobés Emilio Cubría, elegido de común acuerdo por ambas instituciones.

Así será el operativo para la final de la Liga Deportiva Confluencia

Las autoridades diagramaron un despliegue de entre 80 y 100 efectivos policiales para garantizar la seguridad durante el encuentro. El operativo estará encabezado por la Comisaría 6° de Allen, junto con la Unidad Regional II de General Roca.

Además, participarán distintas unidades policiales de la región y grupos especiales, entre ellos la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), el Grupo Especial COER, la Brigada Rural y Montada y los Cuerpos de Seguridad Vial.

El dispositivo contempla corredores viales y accesos diferenciados para evitar cruces entre los simpatizantes de ambos equipos. También habrá dos puestos de requisa previos al ingreso a las tribunas.

Según detallaron, para evitar inconvenientes y garantizar una circulación ordenada, se establecieron recorridos específicos para los hinchas de Deportivo Roca y Atlético Regina.

Los simpatizantes del club reginense deberán trasladarse únicamente por la Ruta Nacional 22 e ingresar a Allen por calle Martín Fierro. Mientras que la parcialidad roquense deberá circular por la Ruta Provincial 65 e ingresar por calle Güemes.

Las autoridades recomendaron a los hinchas llegar con anticipación para facilitar los controles preventivos y evitar demoras en los accesos. Además, recordaron que no estará permitido ingresar al estadio con bebidas alcohólicas ni objetos punzantes.

Una final sin pirotecnia

Para el espectáculo deportivo, Defensa Civil de Allen también emitió un comunicado para recordar que está prohibido el uso particular de pirotecnia sonora o de estruendo en todo el ejido municipal, conforme al artículo 3 de la Ordenanza Municipal N.º 114/2019.

«La prohibición comprende el estadio, sus alrededores y el resto de la ciudad. Solicitamos a ambas hinchadas y al público en general que respeten la ordenanza y alienten a sus equipos sin utilizar pirotecnia sonora, también durante los festejos«, indicó.

Deportivo Roca y Atlético Regina definen al campeón de la Liga Deportiva Confluencia

El desempate se disputará después de que ambos equipos terminaran el Clausura con 29 puntos. Sus campañas fueron idénticas: nueve triunfos, dos empates y dos derrotas.

Para Atlético Regina, la final representa la posibilidad de conseguir el tricampeonato, luego de ganar el torneo Anual 2025 y el Apertura 2026. Además, será el último partido de Diego Napolitano como entrenador del Albo, según anunció el propio DT en sus redes sociales.

Deportivo Roca, por su parte, buscará volver a levantar un título después de poco más de tres años. Su última consagración fue en el Apertura 2023, cuando derrotó por penales a Cipolletti.

Los dos llegan a la definición después de quedar eliminados del Regional Amateur ante Jorge Newbery de Carmen de Patagones, por lo que el título de la Liga Confluencia será el principal objetivo de cierre de temporada.