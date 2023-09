Después del descanso, Messi está listo para volver en Inter Miami

Después de no estar ante Bolivia en la segunda fecha de las Eliminatorias con la Selección Argentina y de perderse el partido del último sábado contra Atlanta en la MLS, Lionel Messi ya está listo para volver en Inter Miami que ansía su regreso.

El capitán ya se encuentra apto para jugar nuevamente luego del descanso y este miércoles será titular ante Toronto FC en condición de local.

El “10” sintió una molestia en el debut por las Eliminatorias con Ecuador y pidió el cambio a minutos del final en una imagen casi sin precedentes en la Selección Argentina.

La agenda apretada en Miami y la pretemporada corta le pasaron factura y en Inter no quisieron arriesgarlo el último fin de semana. El equipo del “Tata” Martino lo extrañó en la derrota 5 a 2 con Atlanta United.

Back in the lab prepping for Wednesday 👊 pic.twitter.com/8mmptNd1iB