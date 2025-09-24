El DT de Fluminense renunció tras perder con Lanús: «Con las redes sociales se acabó el fútbol»

Después de la eliminación con Lanús en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Renato Gaúcho renunció como entrenador de Fluminense en una picante conferencia de prensa.

El DT defendió su gestión en el club y apuntó contra las críticas en las redes sociales. Su salida generó sorpresa ya que se dio inmediatamente después del partido con el Granate.

«Pedí la dimisión al presidente antes de venir aquí. A partir de ahora estará otro en mi lugar, y quiero ver las respuestas que él va a dar. Quiero ver si pone el equipo que quieren los hinchas o el que él considera que debe ser«, disparó el entrenador.

«Soy un experto en fútbol, conozco mis habilidades. A Guardiola, a quien considero el mejor entrenador del mundo, lo llamaban estúpido. Así que hoy en día, ya nada me sorprende. Precisamente por las redes sociales, todos son entrenadores, todos tienen una opinión», señaló.

😳 Atención a las DURÍSIMAS declaraciones de Renato Portaluppi en conferencia de prensa al momento de anunciar su renuncia tras la eliminación de Fluminense frente a Lanús en los cuartos de final de la #Sudamericana



📺 #DisneyPlus Plan Premiumpic.twitter.com/iOZGkZlv3a — SportsCenter (@SC_ESPN) September 24, 2025

“Muchos en redes sociales no entienden nada de fútbol y, entonces, el entrenador y el jugador son los que pagan el precio. El fútbol se acabó por culpa de las redes sociales. Tanto para el jugador como para el entrenador. Hoy en día, es una guerra de críticas. Cuando ganas, recibes elogios; cuando pierdes, nadie es bueno, todos son malos», afirmó.

«El fútbol va por un camino que, por desgracia, todos estamos perdiendo. El fútbol se está acabando. Está casi acabado. Esa es mi opinión«, concluyó.

Renato Gaúcho llegó a Fluminense en abril y logró alcanzar las semifinales del Mundial de Clubes donde perdió con Chelsea. En octavos de final dio el batacazo al eliminar a Inter de Milán.