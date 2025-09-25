El entrenador de Palmeiras estalló tras eliminar a River: «Es algo que me sangra por dentro»

Palmeiras eliminó a River de la Copa Libertadores y se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores. Sin embargo, no todo fue festejo en el plantel del Verdao, ya que en la conferencia de prensa, Abel Ferreira, DT de Palmeiras, estalló contra los hinchas.

Hace poco más de un mes, una facción de los hinchas del conjunto paulista pidieron su renuncia tras quedar afuera de la Copa de Brasil. Luego de la clasificación ante el Millonario, Ferreira se acordó de ellos y les dedicó unas palabras: «No me olvido como me llamaron a mí y a mis jugadores. Está marcado, es algo que me sangra por dentro«.

«Saben muy bien lo que la hinchada me hizo y soy exactamente el mismo. Porque todo lo que hago acá es dar lo mejor que sé y lo que puedo ayudar a mis jugadores para que sean mejores», continuó el entrenador luego del triunfo en el Allianz Parque.

En ese sentido, dejó en claro que «mi trabajo no es solo ganar partidos, a pesar de que en la cultura deportiva de aquí solo importa ganar y ganar«.

«Estoy muy triste. Hizo una campaña extraordinaria en el Mundial de Clubes. Me cuesta entender eso. Las decisiones no son nuestras, hay cosas culturales que no cambiarán jamás aquí», planteó Ferreira.

La estadística de Abel Ferreira en Palmeiras

El entrenador portugués llegó al Verdao el 4 de noviembre de 2020. Desde ese momento, dirigió 350 partidos, en los que consiguió 206 ganados, 77 empatados y 67 perdidos.

Además, cosechó 10 títulos entre los que destacan las Libertadores 2020 y 2021 y la Recopa Sudamericana de 2022 a nivel internacional.