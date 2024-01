El Inter Miami de Lionel Messi perdió ante el Dallas en su segundo amistoso de Pretemporada

El Inter Miami que tuvo de titular a Lionel Messi, perdió por 1 a 0 frente a Dallas en el Estadio Cotton Bowl, por el segundo partido de pretemporada del equipo que dirige Gerardo Martino y aún no ha ganado en lo que va del año.

El encuentro tuvo un frenético arranque a favor del Dallas, que a los 3 minutos se puso en ventaja en el marcador gracias al gol de Jesús Ferreira.

Tras una pérdida por parte del Inter Miami en la mitad de cancha, los locales salieron de contra y ante una defensa desarmada del equipo de Gerardo Martino, Ferreira se infiltró entre los centrales y tras ingresar al área sacó un remate cruzado al segundo palo del arco de Drake Callender para poner el 1 a 0 para Dallas.

Tras estar en desventaja en el marcador, Lionel Messi se cargó a sus hombros a su equipo y fue en busca del empate, que en dos oportunidades lo podría haber obtenido.

La primera fue a través de un córner, cuando el astro intentó marcar un gol olímpico (una de las pocas asignaturas pendientes de su carrera) al encontrar desconcertado al arquero Maarten Paes, pero este reaccionó a tiempo para evitar lo que aún se le hace esquivo al campeón del Mundo en Qatar 2022.

La segunda se generó tras una presión alta de la Garzas, que terminó con un pase filtrado de Sergio Busquets a los pies del 10, que remató con precisión al palo más lejano del arco de Paes, que de forma milagrosa rozó esa pelota y evitó la caída de su valla.

Pese a fallar esos intentos, Messi -al que en todo momento se lo vio en un gran ritmo futbolístico y en perfecta forma física, pese a sus 36 años,- fue siempre ampliamente el mejor de su equipo.

A lo largo de la primera mitad Lío tuvo grandes combinaciones con sus compañeros y también con su gran amigo, Luis Suárez, que estuvo muy impreciso a lo largo del partido fallando oportunidades claras de gol.

El equipo de Tata Martino, que tuvo entre sus titulares a Tomás Avilés (exRacing Club), se fue al descanso perdiendo por 1 a 0 y dejando más dudas que certezas.

En el comienzo del complemento, Martino, dispuso que Messi y Suarez siguieran jugando algunos minutos de esa segunda parte, a diferencia del encuentro ante el seleccionado salvadoreño, que tan solo lo hicieron por 45 minutos. Dicho encuentro dejó como saldo negativo la lesión de Facundo Farias, el exColón que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

El ganador del premio The Best y Balón de Oro tuvo alguna chance aislada de convertir en el segundo tiempo a través de un remate lejano, pero no tuvo la suerte de anotar para igualar el cotejo y cambiar el curso del partido.

A los 18 minutos el Tata sacó del campo al astro argentino pensando en el resto de la pretemporada, y también sustituyó a Suárez, Avilés y Sergio Busquets. El argentino Nicolás Stefanelli ingresó por el uruguayo.

Luego de la salida del campeón del Mundo en Qatar 2022, junto a la gran cantidad de cambios que tuvo la segunda parte, el encuentro se volvió lento y careció de emociones, máxime teniendo en cuenta que Messi fue la atracción principal del partido y el jugador que más peligro generó en el partido.

El conjunto de Martino aún no pudo ganar en lo que va de 2024, ya que empató 0 a 0 frente al seleccionado del Salvador y hoy perdió frente al Dallas.

Los próximos compromisos de Lionel Messi con el Inter Miami

Inter Miami regresará a los entrenamientos en Miami durante una semana antes de viajar a Arabia Saudita. El 29 de enero se enfrentará a Al Hilal, actual líder de la liga saudí, y el 1 de febrero será el choque denominado «The Last Dance» contra Al Nassr, equipo del portugués Cristiano Ronaldo.

Luego, el domingo 4 se medirá frente al seleccionado de Hong Kong, en el Hong Kong Stadium, y el miércoles 7 frente al Vissel Kobe, en el estadio Nacional de Tokio, Japón.

Antes del debut en la MLS frente al Real Salt Lake y para cerrar la pretemporada, las Garzas se enfrentarán a Newell ‘s Old Boys, de Rosario, el jueves 15 en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Estados Unidos.

Aunque teniendo en cuenta el arranque de la Major League Soccer, los árbitros de la Liga podrían entrar en huelga por conflictos económicos: “El sindicato que representa a los árbitros de la MLS votó unánimemente a favor de la huelga si no hay un nuevo acuerdo laboral con PRO antes del 31 de enero. El paro laboral parece casi seguro. Una fuente lo sitúa en 99 por ciento. La MLS utilizaría árbitros de reemplazo si eso sucediera”, publicó “Tom Bogert”, del portal “The Athletic”.