Se publicó el ranking de la Conmebol: ¿quién es el mejor argentino?

Racing fue semifinalista de la copa, pero está noveno. Flamengo fue campeón y salto del cuarto al primer lugar. (Archivo Clarín Fotos)

La Confederación Sudamericana de Fútbol publicó el ranking de clubes de la Conmebol 2026, en el que Palmeiras y Flamengo ocupan los primeros puestos luego de haber disputado la final de la Copa Libertadores. La sorpresa aparece en los siguientes lugares porque ambos cerraron una temporada para el olvido y se mantienen en el top 4. ¿De quiénes se trata? De River, que se subió al podio y está tercero; y de Boca, que está cuarto.

Flamengo subió del cuarto al primero, quedando solo por debajo del subcampeón de América, Palmeiras, que el año pasado era segundo, atrás del Millonario de Argentina, que se mantiene como el primer equipo argentino. Racing es el tercer criollo entre los 10, porque se ubica en el puesto 9. En el medio aparecen Peñarol, Atlético Mineiro, San Pablo, Nacional y Liga de Quito. Este ranking es el que se toma en cuenta para el Mundial de Clubes.

Palmeiras y River, segundo y tercero del escalafón sudamericano. (Archivo Clarín Fotos)

El ranking es clave para los sorteos de las copas

Este ranking tiene especial trascendencia porque se utiliza para definir los bolilleros de los sorteos de los certámenes continentales, que tendrán lugar el jueves 18 de diciembre en Luque, Paraguay, empezando por la fase previa de la Libertadores.

Para confeccionarlo, tres factores son tenidos en cuenta: la performance de los últimos 10 años -tiene mayor peso la Libertadores que la Sudamericana-, el coeficiente histórico (una puntuación acumulada que finaliza hace 11 años) y un bonus de campeón local, que tiene cierta incidencia el rendimiento de los equipos a nivel nacional.