El Pulpo Lencina, bicampeón en Lifune: «La gente pide que Alianza esté en una categoría más»

Alianza de Cutral Co cortó una racha de 14 años sin títulos en diciembre del 2025 al ganar el Oficial de Lifune y ocho meses después metió doblete con un histórico bicampeonato.

En ambas conquistas, el entrenador fue Jorge Lencina. El Pulpo ya se ganó un lugar especial para los hinchas del Celeste que festejan haber quedado nuevamente como lo más máximos ganadores del fútbol neuquino.

Con este bicampeonato, el Gallo llegó a los 16 trofeos de Lifune, uno más que Independiente. No era bicampeón desde 1998-1999 cuando ganó Clausura y Apertura seguidos.

«Estoy contento por el bicampeonato, es algo que hace mucho no lograba el club. La gente me volvió a demostrar el cariño que me habían manifestado el campeonato pasado. Alianza es un club muy grande y la gente así lo demuestra», destacó Lencina en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

El Pulpo valoró la manera en qué jugó el equipo más allá del éxito en el resultado. «Aparte de ganar el título se logró jugar bien, es para lo que trabajamos. El torneo anterior llegamos hasta la última fecha con otros dos equipos que tenían más chances, esta vez lo coronamos dos fechas antes. Sumamos muchos puntos y sacamos una gran ventaja», comentó.

«Sabíamos que estábamos por el buen camino, vi que el equipo estaba muy comprometido, han trabajado muy bien. No era fácil porque se fueron varios jugadores, cuesta volver a encontrar el funcionamiento que a uno le gusta pero se consiguió», agregó.

Alianza perdió dos finales el año pasado, con San Patricio como local en la Copa Provincial y con Independiente en Centenario por la Copa Neuquén. Después de esos golpes, se pudo reponer con dos ligas al hilo.

«Perder finales te puede llevar a no tener la seguridad que se necesita para jugar estos partidos. Pero trabajando la parte anímica se pudo revertir. Ya el campeonato del año pasado, después de 14 años sin títulos les dio mucha confianza», reflexionó el entrenador.

Después de esta nueva conquista, el próximo gran desafío será el Regional Amateur que empieza a fin de mes y dará boletos para el Federal A y el Torneo del Interior.

«Tenemos que dar vuelta la página rápido y ya pensar en lo que viene. En la Copa Neuquén y principalmente en el Regional, queremos ser protagonistas«, afirmó Lencina.

«Seguramente se refuerce el plantel, lo estamos viendo con los dirigentes. El Regional es un torneo duro pero es lindo, nos tenemos que preparar bien. La gente pide que Alianza esté en una categoría más arriba, sería la frutilla del postre«, agregó.

«Queremos ir por un paso más, es lo que hemos ido sembrando en estos meses, que Alianza vuelva a estar en las noticias. Ya ha demostrado que es uno de los más grandes de la Patagonia, queremos llevarlo al lugar que tiene que estar«, concluyó.

Escuchá a Jorge Lencina en Río Negro Radio