El VAR semiautomático se empezará a implementar en el fútbol argentino

El VAR semiautomático se comenzará a implementar pronto en el fútbol argentino e incluso podría tener su estreno antes de fin de año, en esta misma temporada.

La idea es que el debut del nuevo sistema sea en la final del Torneo Clausura que está programada para el 12 de diciembre en el Estadio Único de La Plata.

Así lo confirmó el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, luego de la reunión de los dirigentes en AFA donde se aprobó el nuevo formato de torneo para 2027.

«El primer caso de éxito va a ser la final del 12 de diciembre de este año. Es algo que se venía tratando y se había aprobado. Es un crecimiento muy importante para el fútbol argentino. Ya el año que viene, seguramente por temas de implementación a partir del segundo semestre, lo tendremos en todos los estadios de Primera», señaló el dirigente.

El sistema se utilizaría en todos los partidos a partir del año que viene. No se descarta que también se pueda usar en la final de la Copa Argentina.

El VAR semiautomático se implementa a partir de una docena de cámaras de seguimiento que captan los movimientos de la pelota y los jugadores.

A su vez, la pelota tiene un sensor interno que envía datos que son entrecruzados con un sistema de inteligenci artificial que detecta si hay o no fuera de juego.

Esta tecnología se aplicó en los últimos dos Mundiales y ya se utiliza en la Champions League y las principales ligas de Europa.