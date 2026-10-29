Primero Neuquén postulará a Luciano Debbaut como candidato a intendente de Senillosa en 2027

Debbaudt ocupa un cargo gerencial en el EPAS y buscará llegar a la intendencia de Senillosa en 2027.

El escenario electoral de Senillosa comienza a tomar forma hacia el 2027. Luciano Debbaudt confirmó que será candidato a intendente de Senillosa en las elecciones de 2027 por Primero Neuquén, el espacio político que conduce el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido.

El dirigente, que actualmente trabaja en el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), aseguró que cuenta con el acompañamiento político del gobernador Rolando Figueroa y comenzó a delinear sus propuestas para el municipio.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Debbaudt ratificó su decisión de competir por la conducción de la localidad. «Yo soy el candidato de Primero Neuquén. Cuando los tiempos así lo dicten, vamos a salir hacia la intendencia de Senillosa», afirmó.

Ingeniero químico y vecino de Senillosa, Debbaudt desarrolló su trayectoria profesional en el ámbito de la infraestructura y los servicios públicos. Actualmente ocupa un cargo gerencial en el EPAS, organismo al que ingresó en 2020, después de trabajar en el sector privado. Su participación en proyectos vinculados al abastecimiento de agua y al saneamiento le permitió establecer vínculos con Figueroa y Gaido, quienes, según contó, lo alentaron a dar el salto a la política y competir por la intendencia de su localidad.

La candidatura todavía deberá formalizarse de acuerdo con los plazos electorales. Por el momento, el Gobierno provincial no anunció la fecha de los comicios de 2027, aunque el espacio político ya comenzó a organizar su equipo de trabajo.

El respaldo de Rolando Figueroa y Mariano Gaido

Uno de los aspectos centrales de su candidatura es el vínculo político entre Primero Neuquén y Comunidad, el partido del gobernador Rolando Figueroa.

Aunque ambos espacios mantienen una alianza a nivel provincial, Debbaudt sostuvo que la intención es presentar una propuesta propia para Senillosa y permitir que los vecinos elijan entre distintas alternativas de gestión.

«Nos han planteado que le demos la posibilidad al electorado de elegir cuál de los espacios y las ideas políticas se sienten más representados», explicó.

En ese sentido, aseguró que la competencia municipal no modificará el acompañamiento al gobierno provincial. «Ambos respaldamos la reelección del gobernador Rolando Figueroa, eso no hay ningún tipo de dudas al respecto», remarcó.

Empleo, Parque Industrial y desarrollo urbano

Entre los principales ejes de su propuesta, Debbaudt mencionó la generación de empleo, el desarrollo industrial, la infraestructura y la planificación del crecimiento urbano.

El precandidato planteó la necesidad de «recuperar un municipio abierto y accesible desde todo punto de vista» y mencionó proyectos vinculados con el desarrollo del parque industrial mediante un fideicomiso empresarial, la generación de lotes con servicios y la articulación con empresas y sindicatos para promover la inserción laboral en la industria hidrocarburífera.

También destacó el proyecto de paseo costero anunciado por el Gobierno provincial y la conexión entre Neuquén, Plottier y Senillosa. En ese sentido, consideró que la localidad tiene posibilidades de acompañar el crecimiento poblacional de la región y convertirse en una alternativa residencial. «Tenemos que tener la capacidad de adoptar a 30.000 nuevos neuquinos y que elijan Senillosa para vivir, no como una ciudad de paso», señaló, en referencia al crecimiento demográfico provincial.

El calendario electoral el próximo año todavía no fue definido por el Gobierno provincial. Si bien Debbaudt confirmó su decisión de competir por la intendencia, la presentación formal dependerá del cronograma que establezca la convocatoria electoral.

El dirigente explicó que su equipo trabaja con la posibilidad de que los comicios se realicen durante los primeros meses de 2027, aunque aclaró que todavía no existe una definición oficial. Mientras tanto, continuará desempeñando sus funciones en el EPAS y evaluará la necesidad de solicitar una licencia cuando avance la campaña.

Con su postulación, Primero Neuquén comienza a posicionarse en la disputa por la intendencia de Senillosa, con una propuesta que busca diferenciarse en la gestión municipal sin romper el alineamiento político con el gobernador Rolando Figueroa.