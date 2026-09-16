Facundo Colidio no podrá jugar contra Boca por las semifinales de la Sudamericana: los motivos

Facundo Colidio no podrá jugar en las semifinales entre Vasco Da Gama y Boca.

Boca enfrentará a Vasco Da Gama por las semifinales de Copa Sudamericana y el equipo brasilero no podrá contar con Facundo Colidio, uno de sus refuerzos más recientes.

El delantero quedó inscripto en River y Vasco Da Gama no pudo sumarlo en su lista. Desde que llegó, solo pudo jugar en Brasil a nivel local y no en el torneo continental.

Los brasileros enviaron la documentación correspondiente tres horas después del tiempo límite. «Un jugador no podrá ser inscripto para la Fase Final por más de un club», expresa el reglamento de Conmebol.

Lo que se especula es que River dejó anotado a Colidio para que Vasco no pueda usarlo en la Copa Sudamericana ante un eventual cruce en cuartos de final.

El Milonario quedó afuera en octavos por penales ante Independiente Santa Fe de Bogotá que luego cayó ante los brasileros.

Vasco Da Gama sí podrá contar con sus otros dos refuerzos recientes del fútbol argentino: Santiago Sosa y Alan Lescano. El ex Racing no tuvo problemas en ser anotado porque la Acamedia quedó afuera en primera ronda. E

El volante proveniente de Argentinos Juniors, que fue el último en llegar, será uno de los cambios en la lista para la próxima instancia.

La serie de semifinales entre Vasco Da Gama y Boca empezará el martes 13 de octubre o el miércoles 14/10 y la vuelta en Río de Janeiro será una semana más tarde.