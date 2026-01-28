Fecha y árbitro para Boxing – La Amistad y todas las finales del Regional Amateur

Después de eliminar a Deportivo Roca, La Amistad ya tiene todo confirmado para la final patagónica de ida del Regional Amateur contra Boxing de Río Gallegos.

El equipo cipoleño visitará a los santacruceños el próximo domingo, 1 de febrero, desde las 17 horas en el césped sintético del estadio Emilio «Pichón» Guatti.

Será un extenso viaje para el plantel en una distancia que le llevará más de un día en colectivo. El árbitro del encuentro será el pampeano Cristian Rubiano.

La vuelta se jugará el domingo 08/02 en Cipolletti. El que avance jugará una final por el ascenso contra el vencedor de otra región (a definir). En total, cuatro equipos subirán al Federal A.

La Amistad viene de dejar afuera a Deportivo Roca. Le ganó 2 a 0 de local y empató 1 a 1 de visitante. Antes derrotó a Independiente de Neuquén y a San Patricio del Chañar.

Boxing dejó en el camino a Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia. Perdió 3 a 1 la ida y en la vuelta como local ganó 2 a 0. En la tanda de penales, se impuso por 6 a 5. Antes eliminó a Atlético San Julián y Camioneros de Río Grande.

Las demás finales del Regional Amateur

Guaraní Antonio Franco – Defensores de Vilelas. Domingo 17:30 hs (Fernando Rekers)

General Paz Juniors – Central Argentino. Domingo 18 hs (Maximiliano Manduca)

Estudiantes de San Luis – FADEP. Domingo 18 hs (Matías Billone Carpio)

Racing de Olavarría – Ferro de General Pico. Domingo 20 hs (Diego Novelli Sanz)

Colón de Chivilcoy – Escobar. Domingo 20:30 hs (José Sandoval)

Juventud Unida de Gualeguaychú – Ben Hur de Rafaela. Domingo 21 hs (Leandro Domínguez)