Maxi Ramos, el pibe que debutó en Cipolletti en un partido inolvidable: «No lo podía creer, es un sueño»

En medio de un partido histórico y una goleada memorable, Cipolletti se dio el lujo de que debute uno de los pibes de las inferiores en el Federal A. Se trata de Máximo Ramos, volante de 18 años, que entró en el 6 a 1 contra Sol de América en La Visera que valió el pase a semifinales.

El volante es oriundo de Plottier y juega en las inferiores del Albinegro desde hace cuatro años. A principios del 2026 firmó su primer contrato.

Después de destacarse en la Liga Confluencia, el entrenador Fabián Enríquez decidió mandarlo a la cancha en su primera convocatoria. Entró a los 18 minutos del segundo tiempo con el partido 5-1 y se pudo sumar a los festejos del 6-1 desde adentro de la cancha.

«Estamos en un momento muy lindo, me dieron la oportunidad de formar parte y estoy más contento que nunca, siempre dando todo», destacó Ramos en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«La expectativa estaba, pero ya sé que recién estoy dando mis primeros pasos y era un partido muy importante. El primer tiempo se dio un resultado muy amplio asi que tenía la esperanza de entrar», contó sobre su debut en el Federal A.

«Los nervios siempre están pero el resultado ayudó y mis compañeros también, que me dieron consejos antes de entrar. Me dijeron que esté tranquilo y que disfrute porque estos son momentos únicos», agregó.

Muchos jugadores deben ir varias veces al banco de suplentes hasta tener la chance de ingresar. No es el caso de Maxi que en su primera convocatoria pudo debutar.

«Lo normal es que te citen varias veces y vayas al banco pero pase un tiempo hasta que te toque entrar. Tuve la suerte de jugar en la primera vez que me citaron y entrar en un partido único, con la cancha así de llena», valoró.

(Foto: Oscar Livera)

«Me sentí bien, no podía creer que estaba ahí, es un sueño. Siempre voy a la cancha con mi viejo y lo vemos desde afuera, somos hinchas de toda la vida», aseguró el volante.

Además, reconoció que se enteró de la convocatoria «un día antes» y amplió: «Me estaba bañando y mandaron la lista, no esperé estar ahí. Vino la Guacha (Andrés) Almirón a felicitarme y ahí me enteré».

Sobre su llegada al club, repasó: «Hace cuatro años que estoy en Cipo, vine en séptima. Antes jugaba en una escuelita PIAP de Plottier. Estuve un año en Río Grande y de ahí a Cipolletti. Fui porque un técnico que tuve me dijo que estaban haciendo pruebas y quedé».

«Cipo acá es lo más grande que hay. Y yo siendo hincha toda mi vida quise jugar ahí. Siempre fui a la cancha con mi viejo, él es de allá, jugaba al básquet en el club», concluyó.

Cipolletti volverá a jugar como local el domingo a las 15:30 ante Alvarado por la semifinal de ida del Federal A. La vuelta será el 18/10 en el José María Minella y la ventaja deportiva es para los marplatenses.