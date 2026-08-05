Flamengo se bajó de la negociación con Thiago Almada y le allanó el camino a River

La novela de Thiago Almada en el mercado de pases sumó un nuevo capítulo que lo acerca más a River. Hoy se conoció que Flamengo se bajó de la negociación y el Millonario quedó como el gran favorito a quedarse con el jugador de la Selección Argentina.

El club brasilero ya no insistirá en la pelea por contratar al futbolista del Atlético Madrid. Los de Río de Janeiro eran los principales competidores de River.

El último campeón de la Copa Libertadores está cerca de cerrar a Luiz Henrique, actualmente en Zenit de Rusia. La dirigencia prefirió invertir el dinero que pensaban para Almada en el extremo que fue figura con Botafogo.

Sin el poderío económico y futbolístico de Flamengo en el camino, River confía en cerrar a Almada antes del lunes, fecha en la que debería presentarse a entrenar en Atlético Madrid.

El club de Núñez está dispuesto a pagar 20 millones de euros por el 50% del pase del jugador que viene de disputar el Mundial 2026 con la Selección.

El Atlético invirtió un monto similar cuando se lo compró a Lyon el año pasado y espera recuperar ese dinero. De concretarse, será el más caro en la historia del fútbol argentino.