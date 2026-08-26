Galván y Borré, los cambios que analiza Coudet para la Copa Sudamericana

Esta noche, River juega un partido clave en la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana contra Independiente Santa Fe de Bogotá en el Monumental luego del 0 a 0 de la ida en Colombia.

Para este partido, el Chacho Coudet podrá contar nuevamente con Marcos Acuña y Gonzalo Montiel en los laterales. El que se lo pierde por una contractura es Lautaro Rivero.

El que también está para volver a ser titular después de sumar minutos contra Vélez es Sebastián Driussi. Sin embargo, el entrenador pondría nuevamente a Rafael Santos Borré.

El colombiano jugó en la ida en Bogotá ya que Lucas Beltrán no fue incluido en la lista para los octavos de final. Ninguno de los tres «9» anotó goles en lo que va del semestre.

Además, Coudet pondría otra vez a Tomás Galván que en la ida jugó por Thiago Almada que entró en el complemento. En este caso, el volante ingresaría por Joaquín Freitas.

El técnico se juega su continuidad en el cargo esta noche ya que una eliminación temprana en la Copa Sudamericana lo llevaría a perder el puesto.

Con estos cambios, la formación que piensa el Chacho es con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Rafael Santos Borré.