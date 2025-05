Herrón habló sobre su futuro en Boca y Riquelme ya tomó una decisión: «Vamos a ver qué piensan»

La temporada de Boca llegó a su punto final de manera abrupta luego de quedar eliminado en cuartos de final ante Independiente. La derrota ante el Rojo en la Bombonera marcó una nueva caída en este 2025 y el interinato de Mariano Herrón habría llegado a su fin. En la conferencia de prensa post partido, el DT aseguró que no sabe cómo será su futuro. “No hablé nada”, afirmó.

Juan Román Riquelme había bajado el mensaje claro: Herrón iba a ser el DT del Xeneize mientras durara su participación en el Torneo Apertura. Aunque la idea era que los resultados acompañen para tener más tiempo de definir al sucesor de Fernando Gago. Esta derrota puso punto final y comenzó la búsqueda a contrarreloj del nuevo entrenador, que según dio a conocer el periodista Federico Cristofanelli, ya estaría cerrado y comenzaría su ciclo el próximo lunes.

“No hablé nada. Vamos a ver qué piensan en estos momentos”, comentó Herrón durante la conferencia. Aunque lo cierto es que si Boca no juega la Copa Argentina hasta julio, se le terminaron las competencias oficiales hasta el inicio del Mundial de Clubes, que comenzará a mediados de junio. Sin embargo, el DT habló como si fuese a estar a cargo del equipo en los próximos entrenamientos.

“El dolor que hay es muy grande. Mucho para hablar no hay. Seguramente desde mañana o en los próximos días se reflexionará y se sacarán conclusiones”, planteó. Y agregó: “De la parte mía sí, me hago responsable. No sé si hablar de fracaso, pero sí no cumplí los objetivo que me había planteado yo, que era llegar hasta el primero de junio (cuando se juega la final)”.

Boca tendrá una semana libre y busca cerrar a un nuevo entrenador

Lo cierto es que el Xeneize tomó la decisión de darles la semana libre a los jugadores luego del duro golpe ante el Rey de Copas para cambiar de aire luego del mal semestre que tuvieron.

De esta manera, el conjunto de la Ribera recién volvería a entrenarse el próximo lunes y aseguraron que el encargado del grupo ya sería el nuevo entrenador, quien lo presentarían en los próximos días.

Tres son los nombres que maneja el Consejo de Fútbol para suceder a Pintita luego de que Gabriel Milito, el principal candidato, le baje el pulgar a Riquelme por su cercanía con el elenco de Avellaneda.

En este contexto, Gustavo Quinteros, Gerardo Tata Martino, Miguel Ángel Russo están en carpeta. El ex Vélez ya rechazó otras ofertas y está dispuesto a escucha la propuesta, mientras que el Tata está libre luego de su experiencia en Inter Miami. La situación de Russo es más complicada ya que el entrenador se encuentra actualmente en San Lorenzo y viene de dar el batacazo ante Argentinos Juniors para meterse en la semis del Torneo Apertura.