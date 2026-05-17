La advertencia de Trump a Irán por el estancamiento de las negociaciones: «No quedará nada de ellos»

En un contexto de máxima tensión internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia contra Irán, asegurando que «no quedará nada» del país persa si sus autoridades no acceden a firmar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra.

El conflicto entre Washington y Teherán, que estalló formalmente el pasado 28 de febrero, atraviesa un momento crítico debido al estancamiento de las vías diplomáticas.

A través de su red social Truth Social, el mandatario estadounidense presionó las negociaciones para conseguir un acuerdo: «Para Irán, el tiempo apremia, y más les vale moverse, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos».

Trump culminó el ultimátum a través de un mensaje en letras mayúsculas: «¡EL TIEMPO ES ESENCIAL!».

La exigencia iraní por el acuerdo de paz

Uno de los puntos más álgidos de la contienda es el control de las rutas comerciales. Como medida de fuerza en medio del conflicto, Irán mantiene bloqueado el paso de embarcaciones por el estratégico estrecho de Ormuz.

La magnitud de este bloqueo tiene consecuencias directas e inmediatas a nivel mundial, ya que por esa vía marítima transitaba cerca del 20% del petróleo consumido en todo el planeta antes de que se desatara el enfrentamiento armado.

A esto, se suma que la guerra entre Estados Unidos e Irán arrastró inevitablemente a otros actores de la región, por lo que se encendieron las alarmas también en las fronteras entre Israel y el Líbano.

Para destrabar las negociaciones y firmar un eventual acuerdo con la administración Trump, Teherán —que funciona como el principal soporte geopolítico y financiero de la milicia Hezbolá— exige como condición innegociable que se garantice un alto el fuego duradero en el territorio libanés.

Sin embargo, la violencia en esa frontera está lejos de cesar. A pesar de que Israel y el Líbano habían acordado recientemente prorrogar una tregua, un oficial militar israelí denunció que Hezbolá lanzó alrededor de 200 proyectiles contra su territorio y sus tropas durante el último fin de semana, sumando un nuevo y complejo obstáculo para la pacificación de Medio Oriente.

Con información de AFP.