Kun Agüero y los festejos en Qatar: «Tomé bastante, Leo me dijo que pare»

Sergio Agüero, exfutbolista de la Selección Argentina, reveló que en los festejos por la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022 junto al plantel, lo podrían haber llevado a «terminar en un hospital».

En su habitual canal de streaming en Twitch, el exIndependiente contó cosas del terreno de juego y cómo fue la celebración de la Selección nacional y en particular la suya con Lionel Messi: «Alcé al mejor del mundo. Eso sí, me dolía mucho la espalda. Cuando lo subí dije: ‘Mierda. Pesa'».

«Encima sonaba «Muchachos» y yo movía los hombros para que el saltara, pero me empezaron a agarrar unas puntadas en la espalda», confesó entre risas.

"Leo me dijo que pare de tomar y yo le dije 'somos campeones del mundo, pa'"



Sergio "Kun" Agüero confesó que Messi lo retó por emborracharse de más el día que Argentina salió campeón del mundo y afirmó: "Tomé bastante, estaba sin comer y pega el doble".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/xzGQfYktwW — Corta 🏆 (@somoscorta) January 3, 2023

En el mismo sentido, agregó: «En un momento no podía más. No podía dar la vuelta ni en pedo. Si daba la vuelta, iba a terminar en un hospital. Él se dio cuenta porque lo miré, cruzamos miradas. ‘Todo bien, sos campeón del mundo, pero me duele la espalda’. Y ahi se bajó. Andaba arrodillado después».

Además, confesó que el capitán de la Selección le dijo que deje de consumir alcohol durante los festejos por su problema de salud -padece una arritmia ventricular-, y Agüero contestó: «Tomé mucho, pero estaba sin comer, por eso me pegó».

«Éramos campeones del mundo. Si me pasaba algo que sea ahí en Qatar. En un momento, Leo se enojó y me dijo ‘pará’. ¿Cómo pará? Somos campeones del mundo. Yo estaba tan bien, tan feliz, que creo que el corazón estaba perfecto. Y como estaba feliz, me pegó doble el alcohol», se sinceró.

También reveló que los jugadores de la Selección querían que los acompañe a los festejos en el país y explicó porque no pudo hacerlo: «Los chicos me querían llevar con ellos a Argentina. Me decían que me apure que se iba el avión y yo: ‘Dale, vamos. Presentemos el pasaporte, todo’. Me iba con la Selección y ahí me acordé que lo tenía a mi hijo en el departamento, no lo podía dejar tirado. Lo llame a Benja y le dije que iba para allá. Estaba tan cebado que me olvidé de todo».

«Es pesada che, como seis kilos. La tuve 15 minutos y me dolía el brazo después. La de la Europa League pesa 15 kilos, una locura. Y la de Champions, ocho. Esa nunca la tuve, pero bueno, levanté la Copa del Mundo», cerró el Kun sobre lo que significó alzar el ansiado trofeo.