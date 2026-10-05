La confesión de un defensor de Benín antes de la despedida de Messi: «No hay que marcarlo, hay que disfrutar»

Mohamed Tijani, defensor de Benín, habló del partido despedida a Messi en un móvil de C5N.

Mohamed Tijani, defensor central de Benín, fue sorprendido por un móvil de televisión mientras paseaba en el centro porteño y palpitó el partido contra Argentina de este martes que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección.

«A Messi no hay que marcarlo, no hay un plan especial para defender, hay que disfrutar este partido y nada más», reconoció el zaguero de 29 años.

«Messi es el mejor del mundo, el Dios del fútbol», agregó el jugador que sería titular este martes desde las 20 horas en el Monumental.

«He visto los partidos de la Selección en el Mundial. Me hubiese gustado que gane Argentina contra España», remarcó Tijani.

🗣️ "Messi es el dios del fútbol" 🎙️ Los jugadores de Benin salieron de paseo por Buenos Aires: hablamos con Mohamed Tijani, defensor central, sobre cómo palpitan el partido despedida de Lionel Messi. @CardosoClaudio9 📲 #C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu https://t.co/u8ZOAKt4hK — C5N (@C5N) October 5, 2026

Al ser consultado por la estrategia de Benín, el defensor recalcó que no es un partido donde importe demasiado el resultado. «Benín es un equipo muy bueno para jugar. No puedo hablar de Benín ahora, porque hay que disfrutar este partido. Vamos a dar todo para que esta fiesta sea muy buena», destacó.

Tijani salía de un bazar cuando se encontró con el móvil del canal C5N. El zaguero mostró que compró un mate con los colores de Argentina. «Es para mi hijo», contó.