La FIFA sancionó a una selección y peligra su participación en el Mundial 2026

La FIFA sancionó a una selección en la previa del Mundial 2026.

En las últimas horas, la FIFA encendió las alarmas de cara al Mundial 2026. El ente madre del fútbol mundial sancionó a una selección en las Eliminatorias y complicó su clasificación a la próxima Copa del Mundo.

Se trata de la Selección de Sudáfrica, que sufrió la quita de tres puntos en el certamen clasificatorio luego de que se compruebe la alineación indebida de Teboho Mokoena, mediocampista del Mamelodi Sundowns, en el partido ante Lesoto.

La Selección de Sudáfrica fue sancionada por la FIFA.

El jugador tenía que cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas, pero igualmente fue incluido entre los jugadores en la victoria por 2 a 0 del 21 de marzo.

Este fallo transformó el triunfo en una derrota por 3-0 por escritorio y además se les impuso a la federación sudafricana una multa de 10.000 francos suizos (unos 12.500 dólares). Esta decisión se estableció mediante el artículo 19 del Código Disciplinario y en el artículo 14 del Reglamento de la fase preliminar.

En este contexto, el combinado nacional comprometió su posición dentro del Grupo C en las Eliminatorias de África.

Sancionaron a Sudáfrica y podría no clasificar al Mundial 2026

Con esta sanción, Sudáfrica cayó al segundo lugar de la tabla con 14 unidades, misma cantidad que Benín, que tomó la cima por diferencia de gol. Esta medida también le dio vida a Nigeria, que con 11 unidades se suma a la pelea por el liderazgo, cuando solo faltan dos fechas que se disputarán en octubre.

De esta manera, el viernes 10 de octubre, Sudáfrica recibirá a Zimbabue, Nigeria enfrentará a Lesoto y Benín hará lo propio contra Ruanda. Luego, el martes 14, se dará un choque decisivo entre Nigeria y Benín, mientras que los sudafricanos cerrarán contra Ruanda en su estadio.

Según en el formato africano, solo los nueve ganadores de grupo clasificarán directo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Los cuatro mejores segundos accederán a un playoff continental que otorgará un lugar en el repechaje internacional.