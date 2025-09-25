La figura del Palmeiras le dejó un mensaje a Lionel Scaloni: “Ojalá tenga más convocatorias”

Palmeiras eliminó a River luego de ganarle 3-1 en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Pero las victorias en ambos partidos tuvieron a una figura particular en la delantera del Verdao, que sueña con tener más chances en la Selección Argentina y ahora le dejó un mensaje a Lionel Scaloni.

José Manuel López, autor de un doblete en el cruce ante el Millonario de este miércoles, habló luego del triunfo y comenzó a palpitar el Mundial 2026, en el que podría ganarse un lugar luego de haber sido citado en la última convocatoria de la Albiceleste.

El Flaco López anotó un doblete ante River.

“Es un sueño que tengo, está muy lejos todavía, falta un montón. Intento día a día mejorarme y, si se da la oportunidad, que me encuentre preparado”, confesó en diálogo con Espn.

En ese sentido, el propio López también conversó con Geglobo y destacó lo observan desde la Selección en este presente en Brasil: “Hoy en día los seleccionadores miran todo, tal vez no tanto el periodismo de Argentina. Estoy muy feliz aquí y pienso que ellos miraron muchos partidos de Palmeiras para convocarme. Estoy haciendo mi trabajo de la mejor manera”.

Su gran nivel hizo que Lionel Scaloni lo tenga en cuenta. El Flaco lleva 19 goles y 4 asistencias en 48 partidos de 2025 y ya tuvo su chance de ser citado para el combinado nacional, en el que no todavía no sumó minutos.

El mensaje de José Manuel López a Lionel Scaloni

Luego de su primera cita en la Scaloneta, el correntino le dejó un mensaje al DT: “Ojalá que continúe teniendo más convocatorias, es un sueño para mí. La primera fue espectacular y disfruté cada momento como siempre lo soñé. Es un orgullo representar a mi país”.

Ahora en octubre habrá otra doble fecha FIFA en la que Argentina disputará amistosos ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos, y no sería sorpresa que Scaloni lo cite para volver a probarlo.