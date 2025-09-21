La formación que prepara Miguel Russo en Boca para enfrentar a Central Córdoba: dos cambios

Luego del empate 1-1 ante Rosario Central, Boca se prepara para recibir a Central Córdoba en La Bombonera, esta noche desde las 21.15 por la novena fecha del Torneo Clausura 2025. Para este encuentro, Miguel Russo metería mano en el once inicial.

Más allá de que el entrenador mantendrá el esquema 4-4-2, habrá dos cambios. Primero, volverá al arco Agustín Marchesín, quien ya se recuperó del desgarro en el gemelo, en lugar de Leandro Brey.

En defensa, Juan Barinaga ocupará el lateral derecho mientras que Lautaro Blanco el izquierdo. La zaga central, tendrá a Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa.

El doble 5 sale de memoria con Rodrigo Battaglia y Leandro Paredes. Mientras que por la banda derecha continuará Brian Aguirre y Carlos Palacios irá por el sector izquierdo.

Para el cruce ante el Ferroviario, Russo tendrá que realizar un cambio obligado en la delantera por una lesión. Edinson Cavani sufrió una distensión en el psoas derecho, según informó el club, y no podrá jugar contra los santiagueños. En su lugar ingresará Milton Giménez para acompañar a Miguel Merentiel en el ataque.

La formación de Boca vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez, Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Los datos de Boca vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura