La 69 realizó una obra que no le generó gastos a Cipolletti en La Visera de Cemento.

En imágenes que recorrieron el país mediante las redes sociales, la hinchada de Cipolletti realizó una obra en La Visera de Cemento que no le generó ningún costo al club.

«La 69» se encargó de construir una platea de hormigón debajo de la tribuna que ocupan atrás del arco y en la popular que atraviesa lateralmente la cancha.

La hinchada compartió el proceso de la obra en su cuenta de Instagram. Muchos hinchas de otros clubes del país destacaron la manera en que se involucran y dan una mano.

La dirigencia de Cipolletti también lo valoró con una publicación en sus redes. «Fue un laburo de toda la gente de la 69, nunca en la historia se había hecho algo así. Los felicitamos, siempre se les cae cuando hacen cosas mal pero cuando las hacen bien hay que resaltarlo«, señaló Marcelo Bastías, presidente de la subcomisión de fútbol del Albinegro.

Desde el club también informaron que esta obra no le generó ningún gasto a la institución ya que «La 69» la costeó con fondos propios a partir de los ingresos de su cantina.

Cipolletti volverá a jugar de local el próximo domingo a las 17 horas contra Sarmiento de La Banda por la semifinal de vuelta de la reválida del Federal A. La ida en Santiago Del Estero fue empate 0 a 0 y el Albinegro tiene ventaja deportiva.