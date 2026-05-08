La fuerte confesión de Messi sobre las selecciones que llegan mejor que Argentina al Mundial

A tan solo 39 días del debut de la Selección Argentina en el próximo Mundial, Lionel Messi charló en exclusiva con el Pollo Álvarez en el programa Lo del Pollo y dejó sus sensaciones en la previa a su sexta cita mundialista.

La Pulga analizó cómo es el presente de la albiceleste: «La Selección llega bien. Hoy hay muchos chicos que están pasando por lesiones o falta de ritmo, pero cuando el grupo está junto, quedó demostrado que compite, quiere siempre ganar y hace lo posible para intentar los objetivos».

Aunque advirtió que algunos equipos arriban con mejores condiciones: «Hay que ilusionarse como se ilusiona el argentino cada vez que hay una competición oficial, pero saber que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor como a nivel grupo de selección«.

La albiceleste debutará el 16 de junio ante Argelia.

Luego, el capitán de la albiceleste enumeró a los candidatos: «Francia está muy bien otra vez, tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. España, Brasil, que si bien hace un tiempito no está en su mejor momento, siempre es candidata. Después están Alemania, Inglaterra y Portugal«.

Pero dejó un mensaje sobre el compromiso de este plantel: «Es un Mundial, sabemos que siempre es complicado por las selecciones que hay. Pero esta Argentina va a ir a competir y dar el máximo como lo hizo desde que está este grupo junto».

Mas adelante, Messi también opinó sobre la continuidad de Scaloni luego del Mundial: «Es el mejor para que se quede. Si se va, será difícil para el que viene tener las ganas, que se atreva y asumir el compromiso de la Selección después de todo lo que se hizo en este recorrido. Ojalá que no, pero si él elige eso, vamos a tener que pasar un proceso de renovación en la idea que quiera el nuevo técnico«

Messi fue sincero sobre una posible salida de Scaloni.

Para cerrar, reveló cuándo piensa colgar los botines: «Me gusta lo que hago, amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más. Soy competitivo, me gusta ganar a todo, ni a mis hijos en los jueguitos los dejo ganar a veces, es mi manera de ser y lo que me llevó a conseguir todo lo que conseguí también. A veces es feo porque realmente me cuesta perder, no sé perder. Pero también me llevó a ser quien soy«,

Antes del arranque del Mundial, a Lionel le quedan cuatro partidos por disputar con el Inter Miami, todos por la MLS. Luego, se pondrá el chip Selección y buscará en Estados Unidos la cuarta estrella.