Buscan a un argentino que se mudó hace pocos meses a España: dejó la camioneta en un taller y no volvió

La familia del argentino aseguró que no tenía problemas de salud ni antecedentes previos.

Un argentino de 52 años es buscado en España desde el martes, después de desaparecer en la zona de L’Eliana, en Valencia. Se trata de Gracian Scalco, oriundo de Canning, Buenos Aires. Llegó al país junto a su familia en diciembre del año pasado y sus allegados desconocen los motivos de su desaparición.

La investigación quedó en manos de la Guardia Civil, que desplegó drones, helicópteros, perros rastreadores y patrullas para intentar reconstruir los movimientos del hombre. Según informó Noticias Argentinas, la última imagen de Scalco fue cerca de las 11.30 en la calle Jaume Ferran, antes de perder todo contacto.

Qué dijo la familia del argentino desaparecido en España

La familia comenzó a alarmarse cuando el hombre no regresó a su vivienda y dejó de responder llamadas. “Empezamos a llamarlo por teléfono, pero no contestaba”, relató uno de sus hijos a medios locales tras radicar la denuncia por desaparición.

Los familiares fueron hasta el taller mecánico donde Scalco había dejado la camioneta. Allí encontraron el vehículo y sus pertenencias. El responsable del lugar aseguró que no tenía información sobre el destino del argentino después de entregar la camioneta.

El hijo del hombre desaparecido sostuvo que no existían antecedentes que hicieran prever una situación similar. “No entendemos nada porque es una persona muy sana, sin problemas, sin ninguna enfermedad”, expresó en medio de la búsqueda que mantiene en alerta a las autoridades españolas.

También explicó que una de las hipótesis familiares apunta a una posible desorientación o accidente. “Para nosotros, lo más lógico es pensar que quizá salió a caminar sin celular ni nada y tuvo algún accidente o algo”, afirmó. La familia también vinculó el caso al impacto emocional del cambio de vida tras dejar Argentina.

Hasta el momento no existen pistas firmes sobre el paradero de Scalco. La ausencia de cámaras de seguridad en la zona donde desapareció complica la investigación y obliga a concentrar los operativos en sectores rurales y caminos cercanos a L’Eliana, según indicaron medios españoles.