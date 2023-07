La llamativa frase de Demichelis sobre el «costo» de adaptación de Rondón por ser extranjero

En un intento por justificar su irregular rendimiento, Martín Demichelis habló sobre Salomón Rondón y lo que le generó el hecho de mudarse a Argentina para jugar en River.

“Salomón ha pagado el costo alto de la adaptación. Recién hace una semana tiene los papeles para poder hacerse un DNI. Él vivía en Nordelta y tenía que entrar como visitante todos los días y se comía esperas de 30 minutos. Lo mismo para salir. Tampoco podés conducir”, reveló el entrenador en una entrevista con Clarín.

“Son muchas cosas que se juntan que la gente no sabe y no ve. No le pasa solo a los extranjeros. Me ha pasado a mí también. Por ejemplo, una cosa menor: han tardado 3 semanas en instalarme una televisión en mi casa, siendo yo argentino y entrenador de River. Salomón vivió 19 años en Europa”, agregó.

La particular reflexión se viralizó rápidamente en las redes sociales. El venezolano estuvo en el ojo de las críticas de los hinchas del Millonario donde metió solo 4 goles en 19 partidos.

Otras frases de Demichelis

«Me sentí identificado con este River intenso y ofensivo que ganó la mayoría de los partidos. Coronamos a 11 puntos de distancia del segundo, marcamos 50 goles, somos el segundo menos vencido con 20 goles, cuestión que me molesta no ser el primero».

«Miro mucho la estrategia, porque soy un fanático. Es una de las herramientas que se le puede dar al equipo. Entonces, veo dónde puedo lastimar al rival y decido quién va por la derecha y quién por la izquierda».

«La Copa Libertadores te castiga al mínimo error, por eso es diferente. Nosotros tuvimos que atravesar el grupo más complicado en la fase de grupos y salimos preparados y fortalecidos para lo que se viene. Serán unos octavos de final muy equiparados porque Inter también es un muy buen equipo y porque Chacho Coudet es un entrenador muy detallista que nos conoce de la A la Z».

«La historia de la institución demanda ganar, ganar y ganar. Prefiero ser criticado por pecar de ofensivo y no por defensivo. Y mirá que he sido defensor y que me molesta muchísimo no haber sido la valla menos vencida del torneo. Pero a veces, si te convertís en un equipo extremadamente difícil de vulnerar, te descompensás en ataque. Nosotros somos lo que somos porque no paramos de atacar».