La polémica confesión de un ex Boca sobre su salida: «No hablé con Gago, las cosas estaban más que claras»

Un ex Boca aseguró que Fernando Gago no lo tuvo en cuenta tras su llegada.

En el último mercado de pases, Boca tuvo un gran número de incorporaciones, pero también de salidas. Y algunas de ellas generaron polémica en los últimos días. Uno de los jugadores que no fue tenido en cuenta por Fernando Gago rompió el silencio y no se guardó nada.

Luego de su debut con la camiseta de Platense, Nicolás Orsini habló de su salida del Xeneize y reveló detalles de su relación con el entrenador. Cabe recordar que el jugador fue cedido a préstamo y todavía pertenece al conjunto azul y oro.

En diálogo con DSports Radio, el delantero confesó que «No hablé con Gago, no hubo necesidad de tener una charla con él. Desde que volví entrené apartado y las cosas estaban más que claras«.

Nicolás Orsini habló sobre su salida de Boca.

Tras regresar de su paso por Unión, donde marcó seis goles en 48 partidos, el goleador cordobés se enteró que no iba a ser tenido en cuenta por Pintita, junto con otros jugadores que también buscaron nuevos destinos.

Orsini justamente ocupaba un lugar en el que hoy en día el Xeneize tiene una lucha constante. Milton Giménez, Edinson Cavani y Miguel Merentiel se disputan la titularidad que ninguno tiene asegurada. Los tres vienen de marcar en la goleada por 4-0 ante Defensa y Justicia en la Bombonera.

Orsini rompió el silencio sobre su salida de Boca

Más allá de que su llegada de Lanús generaba ilusión, Orsini nunca se terminó de adaptar en el conjunto de la Ribera. Solo marcó 3 goles en 36 encuentros y ganó tres títulos (Copa Argentina 2021, Copa de la Liga 2022 y Liga Profesional 2022).

«Cuando estaba agarrando confianza en Boca, me tocaba sufrir alguna lesión. Me esforcé al máximo pero no me tocó estar en mi mejor momento”, comentó.

Pero antes de finalizar, lanzó un palito contra el mundo Boca: «Es un club que genera mucho, todo lo que pasa ahí se magnifica. Creo que es un club que está muy atravesado por la política y en el que se depende mucho de los resultados«.