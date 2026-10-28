La programación del Federal A y el Regional Amateur con días y horarios especiales por el Superclásico

Como ocurre habitualmente cuando se juega un Superclásico entre Boca y River, la fecha de las categorías de ascenso se verá alterada para no coincidir con el partido.

Así pasará con la vuelta de octavos de final de la zona patagónica del Regional Amateur y con esa misma instancia de los playoffs por el segundo ascenso del Federal A.

En el caso del Regional, algunos partidos irán el sábado. Es el caso de San Patricio (0) – Atlético Regina (3) que se disputará a las 15 en el Chañar. Ese día también jugarán Estudiantes Unidos (0) y Maronese (0) en Bariloche desde las 17.

El domingo, al mediodía, Alianza (0) recibirá a Cruz del Sur (0) en Cutral Co. A las 13, Deportivo Villalonga (0) será local de la CAI de Comodoro Rivadavia (2).

El que jugará después del Superclásico, a partir de las 18, es Deportivo Roca (0) contra Jorge Newbery de Carmen de Patagones (0) en el Luis Maiolino.

En el Federal A, donde Cipolletti espera rival para los cuartos de final, la mayoría será el sábado. Ese día jugarán: Kimberley (0) – Argentino de Monte Maíz (0) a las 15, Gimnasia de Chivilcoy – Boca Unidos desde las 16 (el primero se suspendió y aún no salió el fallo), Douglas Haig (0) – Villa Mitre (1) en el mismo horario, Sol de América (0) – Juventud Antoniana (3) a las 19 y Olimpo (0) – Gimnasia de Concepción del Uruguay (0) a la misma hora.

Para el domingo, los que quedaron fueron: Alvarado (1) – Sportivo Las Parejas (0) a las 11:30 y Atenas de Río Cuarto (0) – Sarmiento de la Banda (3) desde las 19:15.