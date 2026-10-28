Renovables en La Pampa: la Provincia recibió ofertas por más de 180 MW para desarrollar proyectos de energía solar

La Pampa recibió 48 propuestas de inversión de 15 compañías, que en conjunto ofertaron más de 180 megavatios (MW), frente a los 53,5 MW que busca incorporar mediante nuevos proyectos, principalmente de tecnología solar. Según la Provincia, el interés del sector privado «superó ampliamente lo previsto».

El llamado realizado por la estatal Pampetrol se realizó en el marco de la Resolución 26/26 de la Secretaría de Energía y Minería provincial y cerró el 26 de octubre, luego de haber sido lanzado a comienzos de agosto. El objetivo es instalar nueva capacidad de generación en 13 nodos prioritarios de la red eléctrica de 33 kV.

Todos los nodos incluidos en la convocatoria recibieron al menos dos propuestas. Algunas de las iniciativas también incorporan sistemas de almacenamiento mediante baterías.

Entre los participantes hay desarrolladores de energías renovables, empresas constructoras, cooperativas, entidades de inversión y firmas de La Pampa y otras provincias. Algunas propuestas contemplan distintas modalidades de participación de Pampetrol en el desarrollo de los emprendimientos.

La estrategia provincial apunta a incorporar generación cerca de los centros de consumo. Este esquema puede contribuir a reducir las pérdidas durante el transporte de electricidad, aliviar la demanda sobre las estaciones transformadoras y postergar ampliaciones de la infraestructura eléctrica.

«Que 15 empresas hayan ofrecido más de 180 MW en todos los nodos convocados demuestra que La Pampa es un lugar confiable para invertir en energía. Planificamos dónde hace falta generar y el sector privado respondió», aseguró el secretario de Energía y Minería, Matías Toso.

Las propuestas abarcan puntos de la red eléctrica vinculados con localidades como Intendente Alvear, Catriló, Macachín, General San Martín, Caleufú, Arata, Miguel Cané, Jacinto Arauz, Santa Isabel, Ingeniero Luiggi, Rancul, Speluzzi, Eduardo Castex y La Adela.

Además, se recibieron iniciativas para localidades que no estaban contempladas en el listado original, entre ellas 25 de Mayo, General Campos y La Humada. Estas propuestas serán analizadas a través del mecanismo previsto para las iniciativas privadas.