La Selección Argentina visita a Chile por las Eliminatorias: hora, TV y formaciones

Con poco en juego, varias bajas y una buena oportunidad para probar alternativas, la Selección Argentina visita a Chile en Santiago este jueves desde las 22 horas por las Eliminatorias al Mundial 2026.

El partido tendrá el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y será televisado por TyC Sports, Telefé y la TV Pública. El equipo de Lionel Scaloni ya aseguró su boleto a la Copa del Mundo del próximo año mientras que la Roja está última y si no gana comprometerá seriamente sus chances de clasificar. Tiene solos dos triunfos en 14 fechas y el Tigre Gareca lleva un buen tiempo en la cuerda floja.

Argentina tiene varias bajas entre sanciones y lesiones. Nicolás Otamendi, Enzo Fernández y Leandro Paredes llegaron al límite de amarillas y no están disponibles al igual que Nicolás González que debe cumplir una fecha más de suspensión por su expulsión ante Uruguay. Además, Alexis Mac Allister y Giovani Lo Celso sonbajas por lesión.

En la zaga, el que se meterá en el once inicial es Leonardo Balerdi. El defensor surgido en Boca y actualmente en el Olympique de Marsella, es una fija en las últimas convocatorias de Scaloni. En el mediocampo, el único habitual titular será Rodrigo De Paul. Lo acompañará en el eje Exequiel Palacios.

Por la banda derecha volvería a aparecer Giuliano Simeone de buenas actuaciones en los últimos encuentros. La duda por la izquierda es Thiago Almada o Nicolás Paz. El primero fue titular contra Uruguay y Brasil ante la ausencia de Lionel Messi y jugó a un gran nivel. El segundo solo sumó minutos desde el banco y atraviesa un buen presente en el Como de Italia.

Arriba, Messi y Julián Álvarez volverían a hacer dupla. Lautaro Martínez recién se incorporó ayer tras jugar la final de la Champions League el último fin de semana y no será de la partida.

Scaloni fue cauto en la conferencia de prensa de ayer y no aseguró a Messi como titular. “Estuve hablando con él, seguimos hablando. Estuvimos en contacto este último tiempo. Para el partido no tenemos decidido si va a jugar de arranque o no. Estaría bueno saber cómo se encuentra a nivel físico”, comentó el DT. Más allá de eso, parece difícil que el 10 se pierda el encuentro.

Los que también podrían sumar minutos ante las múltiples bajas son Enzo Barrenechea, Emiliano Buendía y Franco Mastantuono. Si el futbolista de River entra en esta doble fecha se convertirá en el más joven de la historia en debutar en la Selección mayor, con 17 años y 9 meses.

En el local, el Tigre Gareca apostará por los viejos conocidos de la generación bicampeona de América. Acorralado por el duro presente y la chance de no ir al Mundial, Arturo Vidal y Alexis Sánchez estarían desde el comienzo. También se destaca el jugador de Independiente Felipe Loyola y ex Huracán Rodrigo Echeverría.

Argentina volverá a jugar el martes a las 21 contra Colombia. Luego cerrará las Eliminatorias con Venezuela y Ecuador en septiembre.

Formaciones

Chile: Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Francisco Sierralta, Gabriel Suazo; Arturo Vidal, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Alexis Sánchez y Lucas Cepeda. DT: Ricardo Gareca.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo de Paul, Exequiel Palacios, Thiago Almada o Nicolás Paz; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Árbitro: Jesús Valenzuela

Estadio: Nacional Julio Martínez Pradanos, Santiago de Chile

Hora: 22

TV: TyC Sports, Telefé, TV Pública.