La selección de Neuquén perdió con Tandil y quedó afuera de la Copa País

Neuquén perdió 1 a 0 con Tandil y quedó afuera de la Copa País. (Foto: Gentileza Vanina Campos)

La selección de Neuquén perdió 1 a 0 de local en la vuelta de cuartos de final y quedó afuera de la Copa País, el nuevo torneo que impulsó AFA.

El combinado de Lifune había empatado 1 a 1 la ida en provincia de Buenos Aires y hoy se le escapó el partido sobre el final con un gol agónico del visitante.

En la cancha de Atlético Neuquén, el partido fue parejo con llegadas claras para ambos. El local tuvo la mejor con un zurdazo cruzado de Patricio Dalino que pasó cerca.

Tandil avisó en una pelota parada que no llegaron a empujar por el segundo palo y luego en una jugada que tapó bien Alan Aldalla.

Cuando parecía que la serie se iba a definir por penales, Bruno Chidichimo le dio la victoria al visitante. A los 44′ del segundo tiempo, la paró en el área chica y pateó cruzado de zurda.

No hubo tiempo para mucho más y Neuquén masticó bronca por cómo se le escapó el encuentro. El equipo de Lifune se despidió en cuartos de final luego de superar a los combinados de la Liga de Bariloche y de la Liga del Valle de Chubut. Tandil será rival de General Alvear de Mendoza en semifinales.

El local salió a la cancha con: Alan Aldalla; Maximiliano Carrasco, Manolo Berra, Axel Paz, Ignacio Cechich; Maximiliano Morales, Lautaro Guevara, Franco Reyes, Matías González; Braian González y Pablo Namuncurá. En el complemento ingresaron: Patricio Dalino, Oscar Páez, Miguel Díaz, Hernán Azaguate y Alan Riquelme.