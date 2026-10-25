Cómo sigue el Federal A para Cipolletti después de perder la final por el primer ascenso

Cipolletti tendrá una nueva chance en el Federal A. (Foto: Luis Amaolo)

Cipolletti no pudo aprovechar la primera chance de ascenso en el Federal A al perder la final única con San Martín de Formosa pero tendrá una nueva oportunidad en los playoffs por el segundo boleto que da la categoría.

El Albinegro se sumará en los cuartos de final como el mejor clasificado, una vez que finalicen los octavos que tuvieron sus partidos de ida hoy.

Cipo tendrá ventaja deportiva en cuartos y también en semifinales, si logra avanzar. Si llega a la final, será a doble partido pero sin ventaja deportiva. En ese caso, definiría en La Visera.

El año pasado, Atlético Rafaela perdió la primera final con Bolívar pero logró el ascenso en la segunda, justamente ante San Martín de Formosa que hoy tuvo su revancha.

El Albinegro tendrá un fin de semana de descanso y volverá a jugar el 8 de noviembre, como visitante, en la ida de cuartos de final. Se enfrentará al peor clasificado de los que pasen.

Los resultados de los octavos de ida fueron: Juventud Antoniana 3 – Sol de América 0, Argentino de Monte Maíz 0 – Kimberley 0, Sportivo Las Parejas 0 – Alvarado 1, Villa Mitre 1 – Douglas Haig 0, Gimnasia de Concepción del Uruguay 0 – Olimpo 0 y Sarmiento de La Banda 4 – Atenas de Río Cuarto 0. Se suspendió Boca Unidos – Gimnasia de Chivilcoy.