Laporta reiteró que el Barcelona tiene una deuda moral con Messi

Joan Laporta, presidente del Barcelona, no se olvida de Messi y reconoció que su club tiene una deuda con el astro argentino. Gentileza.

Durante la presentación de Jules Koundé como quinto refuerzo para el Barcelona que dirige Xavi, el presidente del club catalán Joan Laporta volvió a referirse a los rumores acerca de un posible regreso de Leonel Messi cuando termine su contrato con el París Saint Germain (PSG).

“Si me permiten, no lo voy a comentar porque Mess es jugador del PSG. Me lo preguntaron en Estados Unidos y estábamos relajados cuando me referí al ex jugador. Tenemos una deuda moral con Leo”, reconoció el mandamás aunque no quiso explayarse demasiado por respecto al equipo en el que milita el argentino.

El presidente del equipo Culé había hablado en Estados Unidos acerca la posibilidad de repatriar a la Pulga cuando finalice su contrato con el PSG. “Espero y deseo que el capítulo de Messi en el Barça no haya terminado”, comentó el titular del Barcelona.

Laporta agregó que “es nuestra responsabilidad el conseguir que ese capítulo que todavía no se cerró tenga un momento en el que se pueda hacer como se debía haber realizado y que tenga un final mucho más esplendoroso de lo que fue”.

A Messi no lo olvidan en el Barcelona, que sigue soñando con un regreso cuando termine su contrato con el PSG. Gentileza.

Consultado acerca de si se sentía “en deuda moral”, su respuesta fue rotunda y afirmó “sí. Moralmente, como presidente del Barcelona, creo que hice lo que tenía que hacer. Pero como titular del Barça y a nivel personal creo que estoy en deuda con Leo”.