Las 100 víctimas de Messi: le hizo goles a un centenar de equipos

Lionel Messi tuvo un arranque inmejorable en su desembarco en la MLS y en el triunfo con el Inter Miami sobre Atlanta United por 4 a 0, en el que marcó un doblete, registró un nuevo récord personal, ya que se convirtió en el equipo 100 que le convirtió al menos un tanto.

En su primer partido le metió un golazo agónico a Cruz Azul y en su debut como titular anotó un doblete y dio una asistencia frente a Atlanta. Con este repertorio en la Leagues Cup, el capitán argentino extendió su listado de víctimas y rompió un nuevo récord en su carrera.

Ya son 100 equipos a los que el capitán argentino le marcó un gol oficial por lo menos. El equipo que sufrió el centenar lo hizo por duplicado.

A los ocho minutos, luego de una asistencia precisa de Sergio Busquets, Messi quedó mano a mano con el arquero Brad Guzan, definió de zurda al poste y, en el rebote, no perdonó. Un cuarto de hora después, emuló con Robert Taylor lo que solía hacer con Jordi Alba en sus tiempos de gloria en Barcelona: conducción, toque a la izquierda, centro rasante y remate esquinado para el 2-0 que luego terminaría en paliza 4-0.

De todos modos, Atlanta United es uno de los últimos clubes de la lista negra del campeón del mundo en Qatar 2022, que le anotó 27 goles al Big Six sin haber jugado en la Premier League y jamás tuvo piedad con los grandes de la Liga de España: a Sevilla (su equipo preferido) le festejó 38 veces, a Atlético de Madrid 32, a Valencia 30, a Athletic Bilbao 29 y a Real Madrid, su eterno rival, 26.

Messi has faced 115 teams in his club career. He has now scored against 𝟭𝟬𝟬 of them.



Most goals against:

38 ⚽️ Sevilla (43 appearances)

32 ⚽️ Atletico (43)

31 ⚽️ Valencia (36)

29 ⚽️ Bilbao (41)

26 ⚽️ Real Betis (24)

26 ⚽️ Real Madrid (47)https://t.co/RiOI9JTJSr pic.twitter.com/MFs3e49t8i