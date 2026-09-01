Laureno Doello, el goleador del Regional Amateur que metió cuatro en el debut de Alianza

Alianza de Cutral Co llegó al Regional Amateur como uno de los candidatos luego de ser bicampeón de Lifune y cerró uno de los mejores refuerzos de los equipos zonales con el arribo de Laureano Doello.

El zurdo demostró su jerarquía en la primera fecha al meter cuatro de los cinco goles del Gallo en el 5-0 ante Río Grande en Neuquén. Quedó como goleador del torneo en el comienzo y reveló que fue su primera vez con tantos festejos en el mismo encuentro.

«Estoy muy contento, llegué hace poco a Cultral Co, me encontré con un grupo lindo, eso hace que estén donde están hoy. Vine a sumar mi granito de arena y a aportar lo mejor de mí«, aseguró el entrerriano.

El jugador de 26 años ya había estado en el fútbol de la región al disputar el Federal A para Cipolletti en el 2023. «Me fue bastante bien en Cipo, me fui contento, me gusta mucho el sur, me siento cómodo en esta zona», destacó.

Sobre la goleada a Río Grande en el debut, Doello repasó: «Demostramos ser un equipo fuerte, tenemos buen recambio. Es un equipo que juega bien, con buen pie. Cuando le echaron al defensor de ellos se nos terminó de abrir. No pensábamos en que podíamos ganar 5 a 0 pero sí íbamos con la idea de traernos los tres puntos».

El gran objetivo de Alianza es pelear por el ascenso. «Está la sensación de que el equipo puede llegar a lo más alto, es lo que todos queremos. La gente quiere el ascenso«, expresó Doello al respecto.

El zurdo empezó el partido por afuera y terminó como delantero, una posición que también conoce. «Tenía antecedentes de jugar como delantero. Arranqué como extremo por izquierda y cuando nos quedamos con uno más y sacamos ventaja el técnico me puso de punta«, aseguró.

El jugador nacido en Gualeguaychú venía de jugar en Juventud Unida de esa ciudad. En 2024 logró el ascenso en el Federal A con la camiseta de Central Norte de Salta. También jugó en Ben Hur de Rafaela y Guaraní Antonio Franco de Posadas.

Después de la goleada en el debut, Alianza volverá a jugar el domingo contra Maronese (que empató 0 a 0 con Independiente de local) en su estreno en Cutral Co.